Obras populistas: ASFALTO EM LOCAIS SEM GALERIAS PLUVIAIS FEZ AUMENTAR ALAGAMENTOS EM FOZ DO IGUAÇU

Moradores de diversos bairros de Foz do Iguaçu viveram o caos no final da tarde e início de noite da quarta-feira, 7 de outubro. Alagamentos ocorreram em centenas de locais onde até então não existiam. O problema: implantação de asfalto em locais sem galerias pluviais fez aumentar as inundações na cidade. Minutos depois do início das chuvas, as redes sociais foram entupidas com vídeos de inúmeros locais, além daqueles pontos onde costumeiramente acontecem alagamentos.

O assunto foi tema indigesto para o governo de Chico Brasileiro/Rosa Jerônymo, na sessão da Câmara desta quinta-feira, 8 de outubro. Antes mesmo dos transtornos, o assunto já causava polêmica no Poder Legislativo e deixou a bancada governista em polvorosa, tanto que impediram um vereador da ala independente de debater o assunto na sessão. Resolveram aprovar o requerimento sem o uso da palavra em plenário.

Um dos requerimentos é do vereador João Morales, com pedido de informações sobre as obras de asfalto sem verificar como ficaria o escoamento das águas das chuvas.

No requerimento (nº 621/2021) o vereador questiona se para realizar a pavimentação asfáltica foram feitos os estudos para implantação de galerias pluviais? E se não foram feitos, quais os critérios utilizados para a pavimentação sem galerias pluviais nas ruas? Quais as providências da prefeitura para resolver os problemas pela pavimentação em vias públicas que não tem as galerias?

Também pergunta se nas próximas etapas de pavimentação serão feitas as galerias nas ruas que não tem o sistema de escoamento das águas da chuva e que serão contempladas com asfalto?

Conforme o IGUASSU NEWS vem divulgando, o prefeito Chico Brasileiro segue endividando a prefeitura por dez anos ou mais após encerrar o mandato, ou seja, a população vai pagar a conta nas gestões dos próximos prefeitos. Já são mais de R$ 200 milhões em dívidas de empréstimos contratados ou em fase de contratação para asfaltar ruas.

Entretanto, não há estudos ou programação para instalação de galerias pluviais. Além do aumento dos alagamentos, é certo que em algum momento a rede para escoamento das águas das chuvas terá que ser instalada implicando em quebrar o asfalto e fazer a recomposição da malha asfáltica. A consequência disso, além do transtorno para a população é o desperdício do dinheiro público.

O assunto dos alagamentos voltou a ser destaque na sessão. “Na quarta-feira foi geral em vários pontos da cidade, mas vou falar aqui de um dos problemas de alagamento, que é na rua Ernesto Gayer (Três Lagoas). Lá o alagamento já existia, mas continua mesmo depois das obras de asfalto e galerias, um investimento muito grande, que seria para resolver, mas não resolveu. É uma rua estreita, pequena, mas de suma importância para a mobilidade da região”, disse na tribuna o vereador João Morales.

Os comerciantes localizados na via pública, segundo disse o vereador, foram surpreendidos com o alagamento. “A água da chuva invadiu os estabelecimentos. Moradores também foram surpreendidos com a água dentro de suas casas”, informou.

João Morales denunciou que o projeto foi mal feito. “Projetaram apenas uma boca de lobo (galeria pluvial) para atender 4 ruas com alta vazão de água. Óbvio, a boca de lobo não suportou e a área acabou inundada. Foi uma situação terrível”. O vereador adiantou que está entrando com novo pedido para saber quem elaborou o projeto daquela região.

Morales disse que foi ao local de onde fez vídeo e transmitiu a situação por meio das redes sociais. “Teve morador chorando, comerciante chorando e a gente se sensibiliza com a situação. Antes desses fatos, estive na prefeitura, conversei, pedi para que melhorassem essa parte de galerias, mas preferiram esperar acontecer para então começar a ver o que vão fazer”, lamentou.

O presidente da Câmara, Ney Patrício, concordou com a atitude de o vereador apontar os problemas e aventou a possibilidade ter der havido erro de execução e talvez nem seja erro de projeto. Entende que com a exposição do problema, a prefeitura deverá responder oficialmente aos questionamentos.

Morales insistiu que não é erro de execução e sim erro de projeto porque ele vem acompanhando e havia solicitado providências, porém a gestão da prefeitura foi adiando e essa não é a primeira vez que houve alagamento na área. Em alguns trechos da rua a obra do asfalto afundou, tornando-se um agravante para os alagamentos.

O vereador Cabo Cassol disse que o assunto das galerias só é lembrado quando chove. “Se ficar um ano sem chover, ninguém fala nada. Ano passado, foram mais R$ 30 milhões de empréstimo que a prefeitura fez para investir na solução de alagamentos, resolver principalmente os gargalos. Então, precisamos ver certinho onde foi gasto esse dinheiro e quantas dessas obras, a prefeitura acionou a empresa executora pela garantia”, afirmou Cassol.

O vereador Galhardo lembrou que o período de chuvas começou e ocorre em todos os anos. “Daqui até dezembro ou janeiro vamos ter muitas chuvas como acontece todos os anos. Com isso, vem os alagamentos em pontos que não tiveram a intervenção da prefeitura, deixaram de fazer o que precisava ser feito e o problema aparece. Alguma coisa foi feita, mas há uma preocupação com a parte de planejamento e execução dessas obras”, apontou.

Galhardo lembrou que há situações que se arrastam nos últimos anos e considerou importante lembrar que o prefeito é o mesmo da gestão passada. E concluiu: “Estamos chegando ao quinto ano seguido de gestão do prefeito Chico Brasileiro e vendo problemas que ele não resolveu até agora. Isso vem se repetindo e todos os anos as pessoas sofrem, perdem suas coisas, levadas pelos alagamentos”.

