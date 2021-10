Turismo: HOTÉIS DE FOZ ESPERAM OCUPAÇÃO DE ATÉ 93% NO FERIADO

Os hotéis de Foz do Iguaçu esperam a lotação de até 93% no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida que começa neste sábado, 8, e segue até terça-feira, 12, conforme levantamento da Secretaria de Turismo, Projetos e Inovação. A média, segundo pesquisa em oito categorias, está em 70%. O Parque Nacional do Iguaçu espera receber 20 mil visitantes no período e a Itaipu Binacional, sete mil. O aeroporto internacional das Cataratas vai receber 40 voos entre esta sexta-feira, 8, até terça-feira.

“É uma ótima expectativa, teremos um movimento maior do que esperado mesmo em períodos nestas datas antes até da pandemia. O destino tem todas as boas condições para o aumento de fluxo de visitantes, a começar pela vacinação de 100% da população, as medidas de biossegurança até a melhoria da infraestrutura da hotelaria e dos atrativos, além de novos que instalados em Foz do Iguaçu”, disse o secretário Paulo Angeli.

O levantamento da expectativa de ocupação da Secretaria de Turismo foi realizado entre 5 e 7 de outubro e consideradas três diárias do feriado prolongado. Participaram da pesquisa 68 hotéis e pousadas, o que significa 90% de confiança e 7% de erro amostral. Para todas as categorias, exceto hotéis com diárias entre R$ 201/R$ 300 e R$ 100/R$ 200, o feriado foi destacado como o que gerou a maior expectativa média (70%) de ocupação em relação aos feriados anteriores monitorados.

POUSOS E DECOLAGENS

A categoria “pousada” teve o maior aumento da expectativa – de 29% para 82%, até mesmo pela performance do feriado de 7 de setembro, quando atingiu 70% de ocupação. A estimativa para este feriado ficou em 80% (diária acima de R$ 601), 93% (diárias entre R$501 e R$ 600), 70% (diárias entre R$ 401 e R$ 500), 70% (diárias entre R$ 301 e R$ 400), 60% (entre R$ 201 e R$ 300), 50% (entre R$ 100 e R$ 200) e 50% (diárias abaixo de R$ 99).

Foz do Iguaçu tem uma rede de 30 mil leitos distribuídos entre mais de 180 estabelecimentos como hotéis, pousadas, hostels e albergues da juventude.

Outro indicativo forte para o grande movimento esperado está nos pousos e decolagens no aeroporto internacional. No período, as três operadoras aéreas (Azul, Gol e Latam) vão operar 30 embarques e desembarques na sexta-feira, 25 no sábado (9), 12 no domingo (10), 14 na segunda (11) e 21 na terça-feira. No total, serão 102 voos (40 pousos e 62 decolagens).

CADA FERIADO, MELHOR

No último feriado, de 7 de setembro, as Cataratas do Iguaçu receberam mais de 35 mil turistas. “Tivemos ocupação em alguns segmentos da hotelaria de até 100%. Nos empreendimentos reconhecidos por receber turistas, registramos a visitação bem acima da média”, disse Paulo Angeli.

“Pela prática, conhecimento e a data do feriado, Foz do Iguaçu está aguardando o maior feriado depois da pandemia”, reforçou Neuso Rafagnin, presidente do Sindicato de Hotéis. “Já fazem quase 600 dias e neste feriado de 12 de outubro, pelas reservas e conversas, temos uma expectativa de que vai ser o melhor”.

Rafagnin comentou que a previsão de ocupação é excelente, principalmente porque deve ocorrer em toda rede – hostel, pousada, albergue, hotéis. “Sabemos que os maiores já passaram de 90% e os outros deverão estar, se Deus quiser, nesta mesma tacada. Vai ser o maior feriado da história depois da pandemia”.

A movimentação do turismo acelerou com a vacinação completa contra a covid aliada a campanhas de promoção e divulgação do destino. A Itaipu Binacional participa deste processo liderando com a campanha Vem Pra Foz, lançada no ano passado em parceria com a prefeitura e órgãos da iniciativa privada e que já está na sua terceira edição.

(Da Redação com AMN)