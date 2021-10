DE VOLTA AO PRIMEIRO AMOR

“Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. (…)” (Apocalipse 2:4-5).

O princípio do namoro, o início de um novo projeto de trabalho ou de estudos é sempre muito intenso, cheio de entrega, disposição e dedicação.

Tal como nos outros relacionamentos ou nas atividades que costumamos iniciar, os primeiros momentos com Deus também parecem ser muito mais apaixonados.

Infelizmente, com o passar do tempo muitos abandonam o seu primeiro amor.

O versículo bíblico de hoje serve de alerta para não deixarmos que isso aconteça e nos exorta a voltarmos às práticas do amor que demonstrávamos a Jesus no princípio.

Se você ainda dedica pouco tempo amando (e servindo) a Deus e ao seu próximo, em oração, devocional, leitura e estudos bíblicos, sentia prazer em participar nas reuniões, evangelismo, discipulado, indo à igreja, etc., hoje é hora para fazê-lo. Se você, por amor, já fez isso antes e, agora, já não o faz, hoje é tempo de voltar ao primeiro amor por Deus!

Volte amar como no princípio:

– Lembre-se de onde caiu. Faça uma autoanálise, reflita sobre a sua vida e lembre-se como você abandonou o 1º amor.

– Arrependa-se. Ore e peça perdão reconhecendo o erro de ter abandonado e deixado de investir o seu amor por Deus.

– Pratique as obras que praticava no princípio. Volte à prática das primeiras obras, com amor, dedicação e entrega total a Deus.

OREMOS: Pai querido, reconheço que abandonei o meu primeiro amor pelo Senhor… Perdoa-me, porque deixei a nossa comunhão ficar em segundo plano e me afastei de Ti. Mas hoje eu que voltar a te amar acima de tudo e todos e amar também ao próximo, servindo cada dia mais e melhor. Ajuda-me a não desanimar e a permanecer no primeiro amor, em nome de Jesus, Amém!

(Com Bíblia OnLine)