Foz do Iguaçu: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU VAI AMPLIAR ATENDIMENTO NO FERIADÃO

Os ingressos são limitados e vendidos exclusivamente on-line, com agendamento de dia e hora para o passeio, no site www.cataratasdoiguacu.com.br.

O visitante que quiser receber dicas e informações sobre o feriadão de Nossa Senhora Aparecida no Parque Nacional do Iguaçu pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Visitante: +55 (45) 9137-3444 (wa.me/554591373444).

PROGRAME-SE

A dica é reservar os ingressos para os dias mais tranquilos do feriadão: segunda e terça-feira (11 e 12 de outubro). É importante ressaltar que não existe a opção de compra de ingresso físico na bilheteria do Parque Nacional do Iguaçu há cerca de um ano. Atualmente, o visitante precisa adquirir o bilhete antecipadamente no site da Cataratas do Iguaçu, com escolha de dia e horário da visita.

FERIADÃO NA PRIMAVERA

A primavera no Parque Nacional do Iguaçu já tem brindado os visitantes com cenas e sensações incríveis. A estação mais colorida do ano vem reservando dias ensolarados, vazão alta, muitas aparições de bichos e, claro, aquele famoso arco-íris das Cataratas do Iguaçu. Em uma das melhores épocas para visitar a Maravilha Mundial da Natureza, a fauna e a flora parecem disputar a atenção do público.

INGRESSOS

Os visitantes devem adquirir o ingresso escolhendo a categoria conforme sua nacionalidade, sendo: brasileira, estrangeira ou do Mercosul. As pessoas que vierem com condução própria poderão deixar o veículo no estacionamento oficial do Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Centro de Visitantes. (https://tickets.cataratasdoiguacu.com.br/home)

VIAGEM GASTRONÔMICA

O Restaurante Porto Canoas, situado no final da Trilha das Cataratas, está aberto para o público com seu tradicional bufê da gastronomia brasileira, que encanta visitantes do mundo todo. O restaurante atende das 12h às 16h. (www.instagram.com/porto.canoas)

‘BANHO NAS CATARATAS’

Mais uma boa dica para estes dias quentes é o Macuco Safari, passeio de barco pelo Rio Iguaçu, no qual o visitante tem a oportunidade de tomar “aquele banho” debaixo das quedas d’água das Cataratas do Iguaçu. O passeio, opcional, é liberado para todas as idades. (www.macucosafari)

NAS ALTURAS

O voo de helicóptero sobre as quedas é um dos passeios mais eletrizantes em Foz do Iguaçu. A bordo das aeronaves da Helisul, concessionária do parque, você poderá apreciar uma das vistas mais raras do planeta. Há a opção de voo de dez minutos sobre o Parque Nacional do Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu, e também a opção de 35 minutos sobrevoando o PNI, a Itaipu Binacional e o Marco das Três Fronteiras. (www.passeiodehelicoptero.com.br)

(Da Redação com O Paraná/Foto: Christian Rizzi)