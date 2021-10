Foz do Iguaçu: SAÚDE ANTECIPA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA COVID PARA QUEM TEM APLICAÇÃO PREVISTA ATÉ 13 DE NOVEMBRO

Já foi anunciado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu e está previsto: a partir do dia 15 de outubro, se 70% da população estiver imunizada com as duas doses da vacina contra a covid-19, as medidas restritivas contra o coronavírus, como o horário de fechamento e a limitação do número de pessoas nos estabelecimentos, ficam liberadas. Claro, com o cumprimento dos protocolos sanitários, como uso de máscara e higienização das mãos.

Atualmente, 63,1% das pessoas com 18 anos ou mais receberam as duas doses ou dose única da vacina. Mais de 4 mil pessoas estão atrasadas com a segunda dose. Para agilizar a imunização, na próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde irá antecipar a segunda dose de quem está com a dose da Astrazeneca programada para até o dia 31 de outubro ou da Pfizer até o dia 13 de novembro.

As doses serão aplicadas a partir de quarta-feira (13), mediante agendamento prévio pelo site da prefeitura (http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/), que ficará disponível na segunda-feira (11). A expectativa da Secretaria de Saúde é que mais de 20 mil pessoas sejam vacinadas na próxima semana.

“Foz do Iguaçu tem demonstrado, com números, a importância da vacinação no enfrentamento desta pandemia: temos um expressivo percentual de cobertura da população, ao qual corresponde uma significativa baixa de novos casos e de ocupação de leitos hospitalares. Por outro lado, ainda temos um número também significativo de pessoas que estão com a segunda dose atrasada” disse o secretário de Saúde em exercício, Romildo Mousinho Ferreira.

Segundo o secretário, as equipes da Atenção Básica fazem a busca ativa a partir do 14º dia de atraso. “Continuamos ligando para essas pessoas e indo até as residências quando não atendem o telefone. Precisamos desse comprometimento da população para que possamos baixar as restrições e retomar a nossa economia; temos avançado e podemos avançar ainda mais rápido com a antecipação das doses”.

REFORÇO PARA RETOMADA ECONÔMICA

O prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio, destaca que, com o índice de 70% de imunizados, será possível cumprir a meta de voltar a realizar eventos sem a restrição de público já a partir da próxima sexta-feira (15).

“Esta medida será muito importante para a economia da cidade, que é reconhecida pela sua vocação para a realização de grandes eventos, que movimentam desde as pequenas até as grandes empresas da cidade. Mas é importante reforçar: isso só será possível com 70% da população imunizada”, afirma Francisco Sampaio.

“Neste momento, é importante a mobilização de todos. Que conversem com seus familiares, seus funcionários, seus amigos e incentivem aqueles que estão com a segunda dose atrasada, ou que por algum motivo ainda não tomaram a primeira, para comparecer. Esse alerta precisa ser feito nas empresas, restaurantes, atrativos turísticos, faculdades e demais locais”, pede o prefeito em exercício.

(Da Redação com AMN)