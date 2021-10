Pandemia: LOTE COM 1,9 MILHÃO DE DOSES DE VACINA DA PFIZER CHEGA A SÃO PAULO

O voo trazendo o lote com 1.989.000 doses da vacina ComiRNAty, da Pfizer/BioNTech, vindas de Amsterdã, na Holanda, pousou no Brasil na madrugada deste sábado (9), às 4h50, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Pela manhã, por volta das 9h50, a remessa foi despachada para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Esse foi o primeiro lote do segundo contrato da ComiRNAty, produzida pela Pfizer, com o governo federal. A previsão é que, entre outubro e dezembro, 100 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 sejam entregues ao país.

No Brasil, 98,4 milhões de pessoas já concluíram seu esquema vacinal, com a segunda dose ou dose única contra o novo coronavírus, enquanto 149,2 milhões receberam a primeira dose.

(Da Redação com R7)