Turismo: O CARIBE AO SEU ALCANCE EM ALL INCLUSIVE

Férias perfeitas para casais, grupo de amigos, famílias com crianças e adolescentes; proporcionando muita diversão e entretenimento com todos os tipos de atividades e aventuras.

REPÚBLICA DOMINICANA

Viva Wyndham Dominicus Beach – Um aconchegante resort pé na areia, localizado nas praias paradisíacas de Bayahibe, na província de La Romana. Preferido por viajantes que buscam recarregar as energias e esquecer a vida cotidiana.

Viva Wyndham Dominicus Palace – Localizado a poucos passos do Viva Wyndham Dominicus Beach. Uma bela praia margeada por coqueiros se estende nos dois resorts formando uma frente marítima com mais de um quilômetro. Ideal para casais ou famílias que procuram um lugar perfeito para relaxar. Os hóspedes podem desfrutar de todas as instalações do Viva Wyndham Dominicus Beach.

Viva Wyndham Tangerine – Aqui a liberdade é absoluta – o destino é conhecido como a capital mundial do kitesurf. O resort, ao norte da ilha, oferece acomodações confortáveis – a sua decoração moderna completa os ambientes descontraídos.

Viva Wyndham V Samaná (só para adultos) – o charmoso resort está localizado em Las Terrenas na espetacular praia da Baía de Cosón, na Península de Samaná. O cenário praiano abriga a densa vegetação tropical, as montanhas e o mar azul-turquesa. Acomodações com piscinas privativas são perfeitas para se relaxar.

Viva Wyndham V Heavens (só para adultos) – Um resort exclusivo situado em Puerto Plata, ao nordeste da ilha. Sua decoração moderna combina perfeitamente com a atmosfera vibrante e um serviço personalizado, além da sempre presente variedade gastronômica dos resorts Viva.

MÉXICO

Viva Wyndham Maya – Riviera Maya – Localização privilegiada em frente ao mar em Playacar, com areia branca e água azul-turquesa. Este gostoso resort é cercado por um ambiente alegre e por extraordinárias atrações e vestígios arquitetônicos culturais.

Viva Wyndham Azteca – Riviera Maya – Está situado em frente à famosa Playa del Carmen. Este lugar tem um charme especial, graças à sua espetacular praia, às ruínas maias e à selva exuberante. Os hóspedes podem

desfrutar de todas as instalações do Viva Wyndham Maya.

BAHAMAS

Viva Wyndham Fortuna Beach – Localizado em frente à longa praia de areia branca e águas cristalinas de Grand Bahama. A ilha possui um dos maiores sistemas de recifes de corais do mundo. Um cenário paradisíaco, ideal para famílias que desejam criar momentos memoráveis.

(Da Redação com Visão 360 News)