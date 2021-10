Foz do Iguaçu: TERRA DAS CATARATAS E DOS ALAGAMENTOS

O IGUASSU News denunciou na edição anterior que a aplicação de asfalto sem planejamento e em locais onde não há galerias pluviais fez aumentar os alagamentos, e o problema voltou a ser sentido no sábado (09), e com mais intensidade dos que nos recentes dias anteriores.

Na Câmara Municipal, o prefeito Chico Brasileiro segue controlando com tranquilidade a Bancada do Amém Prefeito” a qual possui, pelo menos, 12 dos 15 vereadores, que sequer debatem os assuntos mais críticos para a população iguaçuense, como no caso das inundações, em parte agravadas, dentre outros erros da atual gestão municipal, pela aplicação de asfalto em locais onde não existem galerias pluviais.

Para que se tenha uma ideia do domínio do Legislativo por Chico Brasileiro, na semana passada a “Bancada do Amém” barrou a discussão de requerimento (nº 621/2021) do vereador João Morales, o qual questionava se para realizar a pavimentação asfáltica foram feitos os estudos para implantação de galerias pluviais. Perguntava também o requerimento de Morales, quais os critérios utilizados para a pavimentação sem galerias pluviais nas ruas e quais as providências da prefeitura para resolver os problemas pela pavimentação em vias públicas que não tem as galerias. Além disso, Morales questiona se nas próximas etapas de pavimentação serão feitas as galerias nas ruas que não tem o sistema de escoamento das águas da chuva e que serão contempladas com asfalto.

Tudo dominado. A bancada do prefeito foi contra a inclusão na ordem do dia para debate, dando a entender que havia um orientação para impedir qualquer fala do vereador Morales sobre o assunto. Esse fato fez aumentar a polêmica, além de suscitar suspeitas quanto à conduta do prefeito e de seus comandados no assunto asfalto. E e eis que surge a pergunta: a troco de que toda essa blindagem do governo Chico Brasileiro na Câmara Municipal?

Depois disso, o vereador Cabo Cassol entrou com o requerimento nº 677/2021, onde requer do prefeito Chico Brasileiro informações sobre os investimentos destinados a combater os pontos de alagamentos no município, realizados nos últimos 12 meses. No questionamento, o vereador considerou “os recentes eventos ocorridos, em que pontos de alagamentos, já conhecidos pela grande maioria da população, causaram mais uma vez transtornos e prejuízos financeiros aos munícipes”.

Diante disso, Cassol requereu informações acerca dos investimentos feitos pelo município com a finalidade de amenizar os alagamentos. Pediu que o Executivo informe oficialmente “a relação de todas as intervenções feitas no município relacionadas a alagamentos iniciadas ou finalizadas nos últimos 12 meses, contendo número do contrato, empresa contratada, valor investido e prazos de execução, com data de início e término”.

Também requereu “a relação de todos os pontos de alagamentos já identificados pela gestão e que estão sendo monitorados; e o cronograma de intervenções futuras, especificando os pontos de alagamentos que receberão as obras, assim como o objeto das intervenções”. O vereador Cassol disse que o “objetivo é levantar informações para que, posteriormente, possa ser levado ao conhecimento da população informações acerca do planejamento de obras relacionadas a combater alagamentos no município”.

Por meio de outro requerimento (nº 676/2021), o vereador João Morales instou o prefeito Chico a prestar informações sobre a conclusão das obras de revitalização e redução de alagamentos na Rua Ernesto Gayer, no Bairro Três Lagoas. “Após as últimas chuvas, estivemos no local e constatamos que a maioria dos problemas que deveriam estar sanados ainda acontece e com proporções maiores. Também identificamos o aparecimento de afundamentos na estrutura das manilhas colocadas nas recentes obras”, denunciou o vereador.

Morales disse: “Com esta proposição estamos expondo a indignação dos moradores daquela região, que ficaram mais de 12 meses com seus comércios fechados, com dificuldades de translados pela via e, principalmente, tendo que conviver com o pó e barro, causando, assim, enormes transtornos e prejuízos. Com tudo isso, pensavam que após a entrega das obras não teriam mais problemas e, para surpresa, os problemas continuam e ainda em proporções maiores em alguns lugares”.

Prefeito levou secretária de Saúde, a primeira-dama Rosa Jerônymo, para Dubai.

Enquanto isso, no momento em que milhares de famílias lutavam para salvar os pertences em meio à inundação, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), acompanhado da primeira-dama e secretária de saúde, Rosa Jerônymo, viajava para Dubai, nos Emirados Árabes, um dos lugares mais chiques do mundo. Segundo consta, a secreta de Saúde, mesmo não tendo acabado a Pandemia e com a Saúde do município sendo alvo de muitas críticas pelo deficitário atendimento em geral, teria tirado férias para aproveitar a viagem de vários dias do marido aos Emirados Árabes.

Indiferente ao drama das famílias com as inundações, Chico Brasileiro viajou e deixou o assunto nas mãos do vice, Delegado Francisco Sampaio, quem, até agora, não se pronunciou sobre eventuais medidas que estão sendo tomadas para mitigar os estragos e prejuízos, principalmente das famílias mais carentes nos últimos dias, e nem sobre as ações de governo para solucionar o problema.

Importante lembrar que o antecessor do atual governo municipal é o próprio prefeito Chico Brasileiro, para quem, ao findar seus quase 8 anos de gestão em 2024, não se admitirá outra coisa que não a solução do problema.

