Futsal: FOZ GOLEIA MARECHAL E SE CLASSIFICA EM PRIMEIRO NO GRUPO C DA LIGA NACIONAL

O Foz Cataratas Poker Futsal goleou o Marechal por 7 a 2, e conquistou a liderança isolada do Grupo C da Liga Nacional do Iguaçu, neste domingo, 10. A vitória sobre o adversário paranaense foi transmitida ao vivo para todo o país pela TV Brasil, diretamente do Caldeirão Azul, em Foz do Iguaçu.

Logo aos 2 minutos de jogo, Gabriel abriu o placar para o Azulão com assistência do ala Neto. Wiliam Mineiro aumentou para o Azulão e William Brandão fechou o placar da primeira etapa. No segundo tempo, o Foz Cataratas continuou com sede de jogo, criando e atacando. O Marechal tentou em diversas oportunidades diminuir o placar, mas parou na grande atuação do goleiro João Paulo.

Willian Brandão em mais duas oportunidades, em sequência, aumentou o placar para 5 a 0. O Marechal diminuiu com Biro e Gui Falcão. Pedro Beraldo aumentou a vantagem com dois gols nos minutos finais.

CAMPANHA FORTE

O Foz Cataratas conquistou a liderança isolada no grupo C da Liga Nacional. O time tem 26 pontos na competição, com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Azulão confirmou ter o melhor ataque geral da LNF, com 51 gols, e também aparece como o melhor mandante, da primeira fase, com 6 vitórias.

Pedro Beraldo, autor de dois gols no jogo, comenta que a vitória foi fruto da dedicação e doação do grupo. “Foi uma vitória importante para nos dar a liderança do grupo, e trazer o jogo decisivo para casa. Vamos seguir trabalhando, corrigir as falhas e trabalharmos juntos para colhermos bons resultados”.

Para o goleiro João Paulo, um dos destaques da partida, a liderança do time é uma resposta a dedicação e trabalho em grupo. “Trabalhamos duro diariamente para que no jogo possamos dar o nosso melhor no momento dos jogos. Hoje conquistamos o objetivo que era a vitória e terminar a primeira fase na ponta do grupo’’, concluiu.

