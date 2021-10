NÃO AMÉM E NEM SE APEGUEM AO QUE É DESTE MUNDO!

OREMOS: Pai amado, eu preciso de Ti. Perdoa-me quando me sinto tão atraído pelas coisas deste mundo mau. Ajuda-me a manter os olhos firmes em Jesus Cristo e amar as coisas que realmente importam nesta vida. Que o amor do Pai permaneça em mim e que eu possa O amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Amém!