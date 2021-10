Pandemia: BRASIL TEM O MENOR NÚMERO DIÁRIO DE MORTES POR COVID-19 EM 2021

Neste domingo (10), o Brasil registrou 8.639 novos casos de Covid-19 e mais 182 mortes, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Este é o menor número de mortes pela doença registrados em 24 horas neste ano, junto com 6 de setembro, e o mais baixo desde 15 de novembro de 2020.

Em comparação ao domingo passado, são 43 mortes a menos no período de 24 horas e 365 casos a menos da doença. Ao todo, o território brasileiro acumula 601.011 mortes e 21.575.820 infectados.

São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina são os estados mais afetados pela pandemia. Todos ultrapassam a marca de 1 milhão de infectados.

Na última quinta-feira (7), o Brasil ultrapassou a marca de 600 mil mortes pela Covid-19. Em 19 de junho, o número de vítimas era 500 mil. Em agosto de 2020, menos de seis meses após o primeiro registro de óbito, o país contabilizou as 100 mil mortes por coronavírus.

O Brasil é o segundo país no mundo com mais vítimas da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 713 mil mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

PAINEL DA VACINA

O Brasil está em 60º lugar no ranking global de aplicação de doses da vacina contra Covid-19 neste domingo (9), na relação a cada 100 habitantes. O país já esteve na 56ª posição deste ranking e chegou a descer para 70º.

Entre os países do G20 — maiores economias mundiais —, o Brasil ocupa a 14ª posição na quantidade de doses aplicadas a cada 100 habitantes. Os primeiros lugares são ocupados por China, com 153,73 doses; Canadá, com 149,68; e Itália, com 142,8.

Outros países que também estão à frente são França (141,99), Reino Unido (138,21), Japão (136,55) e Coreia do Sul (134,05).

VACINAÇÃO DURANTE O FERIADO

Oito cidades e o Distrito Federal anunciaram que continuarão aplicando a vacina contra a Covid-19 durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro. São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Campo Grande, Boa Vista, Maceió, Recife e Natal terão equipes de plantão.

(Da Redação com CNN Brasil)