Coluna Caio Gottlieb: AMORIM E CAMERATA NOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA VALOR CAPITAL

Em um evento híbrido (presencial e on-line), marcado para a noite de 26 outubro, o comentarista Ricardo Amorim, uma das vozes mais influentes do jornalismo econômico nacional, vai fazer uma palestra sobre transformação, inovação, oportunidades e desafios no pós-pandemia, dividindo o palco do espaço Centro Sul com um recital da Camerata Florianópolis, com transmissão ao vivo a partir das 19h pelo canal UnicredSCPR no YouTube.

Sediada na capital catarinense, a instituição deu início em 2020 a um ambicioso projeto de expansão, inaugurando em Foz do Iguaçu sua primeira agência premium no Paraná, que ganhou há três meses a companhia da unidade de Medianeira.

O plano prevê a abertura em breve de filiais na cidade de São Paulo, um passo histórico que reflete o dinamismo e a solidez da maior cooperativa singular do sistema Unicred, marca que ocupa a terceira posição no ranking nacional do setor.

Com mais de 23 mil associados, a Valor Capital administra ativos de 2,5 bilhões de reais e já distribuiu em um ano mais de 28 milhões de reais em sobras aos cooperados.