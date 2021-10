Foz do Iguaçu: FEIRINHA DA VILA A EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS SERÁ NESTA TERÇA, 12

Adiada no último sábado (9) por conta da chuva, a feirinha da Vila A especial, em homenagem ao Dia das Crianças, será nesta terça-feira (12), para animar o feriado em Foz do Iguaçu. O horário também foi alterado e o evento será das 10h às 20h, na Rua Marapá, em frente ao Colégio Anglo Americano.

A decoração especial para os pequenos e as atrações estarão mantidas, como apresentações artísticas, um grupo de circo, música ambiente e todos os já conhecidos atrativos de gastronomia e artesanatos oferecidos na feira.

CIRCUITO DE FEIRAS

As edições temáticas integram o calendário de feiras de Foz do Iguaçu, ampliado em 2021 para atrair novos feirantes e novos visitantes. Presente em todas as regiões da cidade durante a semana, elas atraem centenas de pessoas que aproveitam os produtos vendidos nos locais.

Às terças-feiras, o encontro é no Porto Meira; quarta-feira, na Vila A; na quinta-feira, Morumbi e Vila C; sexta-feira, na Vila Yolanda; e aos sábados na Praça da Bíblia e na Vila A. Aos domingos elas acontecem também em dois lugares, na Vila A e Avenida JK – todas elas ficam abertas das 8h às 13.

A cidade tem mais de 200 feirantes que trabalham nas feiras, que possuem diversificadas opções gastronômicas, artesanatos e outros produtos. As feiras seguem todos os protocolos de prevenção à covid-19, para garantir a segurança dos visitantes.

(Da Redação com AMN)