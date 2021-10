Foz do Iguaçu: FERIADÃO, NÃO! ELENCO DO AZULÃO DA FRONTEIRA SEGUE EM RITMO INTENSO DE TREINOS

Com a liderança do Grupo B da Terceirona consolidada após a vitória do último sábado (9) em Guarapuava, o elenco do Foz do Iguaçu FC não pausara sequer no feriado de 12 de outubro, comemomartivo a padroeira do Brasil.

Para a terça-feira (12) tem dois treinos programados para o CT do Azulão situado no Wish Resort.

“O campeonato é muito intenso e exige total foco de nosso elenco. Esperamos também poder contar nesta semana com parte dos atletas afastados por conta da Covid-19”, afirmou o Negreiros, supervisor de futebol do Azulão da Fronteira.

No último sábado (9) o elenco iguaçuense venceu o Batel em Guarapuava pelo placar de 2 a 1, com gols de Arthur e Bruno Nascimento.

O próximo desafio será em casa. No sábado (16) o Azulão da Fronteira recebe o GRECAL (Campo Largo), às 15h30. Os jogos continuam com portões fechados, ou seja, sem a presença da torcida.

O Foz do Iguaçu F.C., presidido pelo empresário Arifi Osman (Foto principal da matéria), leva o nome de nosso destino turístico de compras e jogos cada vez mais longe e tem as seguintes empresas como patrocinadoras FOZBET, INNOVA Agrotecnologia.

Como importante apoio logístico, a equipe conta com Wish Resorts Golf & Convention, Global Fisio, MediFoz, Iguassu Plaza Hotel e Estatex Sports.

*******

Mafra

Assessoria de Imprensa Foz do Iguaçu Futebol Clube

Rmtb 08820/PR (45) 99991-6972

@fozfutebolclube e-mail: fozfutebol@hotmail.com

Site: www.fozfutebol.com.br (em manutenção)

Foto: Arthur, autor do gol que garantiu a vitória iguaçuense

Crédito/Fotos: assessoria

(Da Redação com Assessoria de Imprensa Foz do Iguaçu Futebol Clube)