Foz do Iguaçu: ITAIPU TEM MELHOR DIA DE VISITAÇÃO DESDE O COMEÇO DA PANDEMIA

A Itaipu Binacional recebeu, no último domingo (10), o maior número de visitantes desde a retomada dos atendimentos turísticos, interrompidos durante a pandemia da covid-19. Foram 3.055 visitantes. A grande maioria, 2.259 pessoas, fez o passeio “Itaipu Panorâmica”. No sábado, o público foi de 1.842 turistas.

A recém-retomada Itaipu Iluminada teve bastante procura. De sexta-feira (8) a domingo (10), a presença foi de 91% das vagas disponibilizadas, ou 680 pessoas. O dia de maior movimento foi o domingo (10), com 323 espectadores.

Em consonância com as diretrizes do governo federal em relação à economia de energia, a Itaipu optou por alterar parte do trajeto percorrido pelos ônibus após o espetáculo, reduzindo em 10 minutos o tempo que as luzes da usina ficam acesas. O tempo total do passeio, assim como do show em si, continuam inalterados.

“O turista continua apreciando a beleza do espetáculo, mas também fica atento à mensagem de que economizar energia é um dever de todos, até da recordista em produção de energia no planeta”, disse o diretor-geral brasileiro da usina, general João Francisco Ferreira.

Também visando a conscientização, Itaipu está preparando uma campanha para seus empregados focada na redução no consumo de energia elétrica tanto nos escritórios da empresa, quanto nas residências.

ATRAÇÕES ESPECIAIS

O Refúgio Biológico Bela Vista teve 305 visitantes nos dias 9 e 10 de outubro, e espera receber ainda mais nesta segunda (11) e na terça-feira (12), com a melhora das condições climáticas. Aqueles que estiverem no espaço nesses dias poderão acompanhar atividade temática de enriquecimento ambiental com os animais, relacionada ao Dia das Crianças (12).

Na segunda-feira (11), às 15h, o recinto das harpias vai ganhar várias bolas de cipó recheadas com alimento e folhas, para estimular as aves. Na terça-feira (12) à tarde, os macacos-prego vão poder brincar com bonecos feitos de frutas e legumes, e mais tarde a onça-pintada receberá um lanche especial, dentro de uma melancia decorada.

Esse tipo de atividade não só promove um aumento no grau de bem-estar dos animais, diversificando seus comportamentos e tempo dedicado a diferentes atividades, como também contribui com o processo de conservação da biodiversidade, por meio de uma maior proximidade e interesse das pessoas pelos animais silvestres presentes no Refúgio Biológico.

EXPECTATIVA

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida promete ser bastante movimentado na região. Os hotéis de Foz do Iguaçu estão com uma lotação de cerca de 90%, conforme levantamento da Secretaria de Turismo, Projetos e Inovação. O aeroporto internacional das Cataratas vai receber 40 voos entre esta sexta-feira, 8, até terça-feira. No Parque Nacional do Iguaçu, a expectativa é de receber 20 mil visitantes durante todo o feriado. Até agora, foram 1.987 no sábado (9) e 8.475 no domingo (10), totalizando 10.462 visitantes.

