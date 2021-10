Situação Instável: FORÇAS IRAQUIANAS CAPTURAM UM DOS PRINCIPAIS LÍDERES DO DAESH, INFORMA PREMIÊ DO PAÍS

Acredita-se que o indivíduo capturado é Sami Jasim Muhammad al-Jaburi, encarregado dos assuntos financeiros do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países).

“Enquanto nossos heróis da ISF [Força de Segurança iraquiana] estão focados em garantir [a segurança] nas eleições, seus colegas do INIS [Serviço Nacional de Inteligência do Iraque] estavam conduzindo uma complexa operação externa para capturar Sami Jasim”, afirmou premiê em sua conta no Twitter.