Coluna Caio Gottlieb: UNIDOS PELA CAUSA

Vem a ser a Proposta de Emenda Constitucional que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, idealizada na justa medida para submeter o órgão a um maior controle e influência do Congresso Nacional, que está em vias de ser aprovada na Câmara Federal por ampla maioria de votos governistas e oposicionistas, prevendo-se que tenha o mesmo final feliz quando chegar ao Senado.

As mudanças pretendidas foram pensadas e construídas com a nobre intenção de facilitar interferências que venham a ser necessárias para evitar, interromper ou melar investigações do MP que ousem incomodar algum ilustre colega do parlamento ou qualquer outro parceiro da turma.

Digna de elogios, aliás, é a impressionante velocidade que os deputados estão imprimindo na tramitação da matéria, empurrando para o fim da fila temas pouco relevantes, que interessam apenas ao povo brasileiro, como as PECs do Fim do Foro Privilegiado e da Prisão em Segunda Instância, abandonadas em algum canto da Casa.

Quando se trata de legislar em proveito próprio, especialmente para preservar a sagrada impunidade de gente poderosa, a pressa dos nossos políticos é amiga da perfeição.