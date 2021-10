França: MACRON REVELA PLANO DE US$ 35 BILHÕES PARA ‘REINDUSTRIALIZAR’ PAÍS ATÉ 2030

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta terça-feira (12) um investimento de US$ 35 bilhões (aproximadamente R$ 193 bilhões) dentro do plano França 2030 para “reindustrializar” o país.

Macron destacou que o programa, que inclui dez objetivos, visa especialmente contribuir para o combate às mudanças climáticas e a resolução de possíveis novas crises sanitárias, com a pandemia do novo coronavírus.

“A estratégia para 2030 deverá levar-nos a investir 30 bilhões de euros [cerca de US$ 35 bilhões] para responder” ao que se pode considerar “uma espécie de défice de crescimento” no país europeu, causado por investimentos insuficientes no passado, afirmou Macron ao apresentar o seu plano, no Palácio do Eliseu, em Paris.

O programa tem duração de cinco anos e é apresentado seis meses antes das eleições presidenciais, onde Macron vai tentar a reeleição.

(Da Redação com Sputnik)