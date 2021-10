Ministério do Turismo: ESTIMATIVA FOI MAIS DE 1,7 MILHÃO DE PESSOAS QUE VIAJOU NESTE FERIADÃO

De acordo com mapeamento do Ministério do Turismo, 1,7 milhão de pessoas passarão pelos aeroportos brasileiros até hoje, quarta-feira (13) em função do feriado de 12 de outubro.

Os Aeroportos Internacionais de Guarulhos e Viracopos-Campinas estão entre os mais movimentados, recebendo cerca de 365 mil e 242 mil passageiros, respectivamente.

Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, a estimativa é animadora. “Os turistas estão ganhando mais confiança em viajar pelo país”, afirma o ministro.

Dados da Infraero apontam que cerca de 700 mil pessoas são esperadas nos terminais administrados pela operadora, uma alta de 60% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas o aeroporto de Congonhas aguarda 198 mil passageiros, número 122% maior do que o registrado em 2020.

Os aeroportos de Fortaleza e Confins (MG) também esperam uma grande movimentação de pessoas, com estimativa de receber, respectivamente, 66 mil e 110 mil passageiros. O terminal internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, aguarda 82 mil passageiros durante o feriado, um crescimento de 68% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já o aeroporto de Brasília, maior centro de conexões de voos do país, espera uma movimentação de 190 mil passageiros e 1.435 voos, sendo dez extras para atender a demanda. Segundo a Inframerica, que administra o terminal, a movimentação deste feriado deve ser 5% superior ao último feriado de 7 de setembro.

(Da Redação com Diário do Turismo)