Foz do Iguaçu: DEPUTADO FEDERAL VERMELHO É VOZ IGUAÇUENSE NO CONGRESSO NACIONAL

Nelsi Coguetto Maria, o Vermelho, é, de fato e de direito, deputado federal de Foz do Iguaçu. Com ações destacadas nas principais bandeiras, reivindicações e obras relevantes para a cidade, Vermelho está entre os mais atuantes. O relatório oficial obtido pelo IGUASSU News mostra a conquista de R$ 21,1 milhões para Foz do Iguaçu em menos de três anos de mandato.

Conforme os dados obtidos pela reportagem, em 2019 Vermelho liberou R$ 4,4 milhões para a Saúde de média e alta complexidade; R$ 1,2 milhão para atenção básica; R$ 1,5 milhão do programa Pró-Infância para creche no Jardim Buenos Aires, além de outros valores da mesma fonte (FNDE) para a creche Rosa Cirilo com R$ 1,2milhão; Creche do Jardim Almada com R$ 1,9 milhão; e creche Celeste Sottomaior com R$ 1,9 milhão.

Além disso, Vermelho atuou no apoio de outros R$ 45 milhões em recursos extras obtidos no Governo Federal e enviados para a prefeitura de Foz do Iguaçu para o enfretamento da pandemia do novo coronavírus. Foram R$ 29,9 milhões do Fundo Nacional de Saúde e R$ 15 milhões por meio da Itaipu Binacional.

Em 2020, o deputado Vermelho assegurou para Foz do Iguaçu recursos de R$ 1,1 milhão para o serviço de atenção básica na saúde; R$ 846,5 mil para o projeto da futura Arena Multiuso; mais R$ 3 milhões para o serviço de média e alta complexidade na saúde; além de R$ 780 mil para aquisição de respiradores em momento muito crítico da pandemia.

Ainda no orçamento de 2020, o deputado Vermelho obteve R$ 200 mil para auxílio na prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade para atendimento na APAE.

Para este ano de 2021, o deputado vem liberando os recursos obtidos em Brasília com base nas reivindicações de diversos setores e entidades sociais. Constam na relação, a conquista de R$ 2,2 milhões para iluminação e irrigação de campos de futebol do Gustavão – Porto Meira, Copacabana, Aparecidinha, Campos do Iguaçu, Três Lagoas, CRG 14, Campo do Libra, Vila C, Campo da Vila A e Campo do Parque Presidente I.

O deputado Vermelho também incluiu nas emendas para liberação neste ano, R$ 150 mil para aquisição de dois veículos para o Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu; R$ 100 mil para manutenção do Centro de Nutrição Infantil; R$ 50 mil para a Escola Alternativa; R$ 50 mil para a Associação Cristã dos Deficientes Físicos (ACDD).

BANDEIRAS E LUTAS RELEVANTES



A atuação do deputado federal Vermelho também se destaca pelo engajamento e apoio dele nas questões mais relevantes de Foz do Iguaçu e região. Dentre esses assuntos podemos citar a reabertura da Estrada do Colono; Liberação de Cassinos; Braço da Ferroeste ligando Foz do Iguaçu e Cascavel, e a atuação nos encaminhamentos práticos para a execução de obras como da Segunda Ponte Brasil/Paraguai no Porto Meira, a ampliação da pista do Aeroporto e da Perimetral Leste.

Além do bom entendimento com ministros do governo Bolsonaro, Vermelho tem conversado com frequência com o governador Ratinho Junior, sempre utilizando desses diálogos para gestionar pelos interesses da “Terra das Cataratas”. Vermelho também tem lutado junto aos ministérios para que os municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu recebam uma fatia da arrecadação, dentre eles Foz do Iguaçu.

DEPUTADO DE FOZ DO IGUAÇU

Conforme certificado pela Justiça Eleitoral confirma que Nelsi Coquetto Maria, nascido em Francisco Beltrão, possui domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu desde 11 de novembro de 1998, estando regularmente inscrito perante a 46ª Zona Eleitoral deste município, na seção nº 0363.

Nas eleições de 2018, Vermelho foi eleito deputado federal por Foz do Iguaçu com mais de 20 mil votos iguaçuenses, perfazendo 15,32% dos votos válidos na cidade. Foi o mais votado em Foz do Iguaçu, fazendo o dobro de votos em relação ao segundo colocado. Em todo o Paraná, Vermelho conquistou mais de 70 mil votos, garantindo assim uma cadeira na Câmara Federal para defender os interesses e as grandes causas de Foz do Iguaçu e da região.

“Sou deputado de todo o Paraná, mas sou de Foz a quase 25 anos, onde fui o deputado federal mais votado. Os iguaçuenses confiaram expressivamente seus votos em nosso mandato. Meu maior compromisso no mandato de deputado federal é com nosso município, para onde canalizo a maior parte dos recursos de nossas emendas parlamentares e das gestões que fazemos junto aos governos Federal e Estadual. Com uma Foz do Iguaçu cada vez mais forte economicamente, ganha todo o Paraná e o Brasil também. Sou deputado de Foz e por Foz!”, ressalta Vermelho.

APOIO AO TURISMO

Vermelho também conseguiu junto ao Ministério do Turismo e da Educação, liberar recursos para a 1ª Escola de Turismo no Brasil em parceria com o Sindicato de Hotéis. Todo o processo foi viabilizado e aprovado, mas a escola não entrou em funcionamento por causa da pandemia. Assim que acabar a crise, as aulas serão ministradas, aproveitando toda a infraestrutura do Sindhotéis e os profissionais da Unioeste.

Vermelho também ajudou viabilizar recursos para micro e pequenas empresas do setor de turismo investir em reformas e capital de giro. Por meio da MP 963 foram liberados R$ 5 bilhões para socorrer o setor turístico do país, como forma de reduzir os impactos causados pela covid-19.

ARENA MULTIUSO E CASSINOS

Um dos projetos que tramita no Congresso e que deve ser votado em breve é o que permite a reabertura de cassinos no Brasil. Vermelho entende que os cassinos gerarão grande número de empregos e divisas para o país. O deputado também participa em uma emenda parlamentar da bancada no valor de R$ 29 milhões para a arena multiuso em Foz. R$ 900 mil já foram liberados.

MAIS R$ 7 MILHÕES DE ISS PARA FOZ

Foz do Iguaçu passará a receber mais R$ 6.932.228,00 de ISSQN sobre cartões de crédito, débito, planos de saúde e leasing de veículos. O deputado Vermelho foi membro da comissão especial que elaborou o projeto, aprovado na Câmara, no Senado e sancionado pelo presidente Bolsonaro.

“Essa lei é uma conquista histórica porque representa mais justiça tributária para os municípios que receberão mais de R$ 6 bilhões por ano. Com isso, Foz do Iguaçu e outros municípios terão mais recursos para investir em Saúde e Segurança”, enfatizou o deputado.

