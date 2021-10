Argentina: LAS DUDAS DE LOS EMPRESARIOS PARA LA ECONOMÍA POST PANDEMIA

El primer coloquio de IDEA presencial desde que comenzó la pandemia, y que además fue el primer gran evento masivo de ejecutivos en un poco más de un año y medio, actuó como un gran escenario de reencuentro cara a cara entre empresarios, de catarsis colectiva por la crisis económica con una recuperación que no impacta en todos los sectores de manera horizontal y también de afinar una partitura que el sector privado buscará instalar en el debate público del escenario post coronavirus: un cambio en las reglas de juego laborales y una macroeconomía que ya cuente con un acuerdo con el Fondo Monetario.

El 57° Coloquio de la organización empresarial volvió a la presencialidad tras la edición del año pasado, que fue enteramente virtual, en un contexto en el que aún no había comenzado la campaña de vacunación e imaginarse cómo sería la salida de la crisis sanitaria todavía estaba lejos de las previsiones.

“Hay mucha incógnita. Estamos esperando a ver cómo se ordena la macro luego de todo esto, eso es fundamental para lo que sigue”.

El evento, que tradicionalmente se realiza en Mar del Plata, esta vez optó por un formato presencial pero más cercano al centro de la Ciudad de Buenos Aires, en Costa Salguero, con ciertas medidas de distanciamiento y filtros sanitarios para ingresar, como la exigencia de al menos una dosis para poder formar parte del coloquio.

El espíritu del evento estuvo teñido, como lo hace habitualmente, en una mirada panorámica del empresariado sobre la situación actual y algunas perspectivas a futuro sobre cuestiones puntuales. La estrella de esta edición fue la discusión sobre el mercado laboral, el estancamiento en la capacidad de la economía de generar empleo en el sector privado y una reconfiguración de las reglas de juego del mercado de trabajo.

La primera jornada de IDEA incluyó varios mensajes del ministro de Economía Martpin Guzmán, principalmente sobre la negociación de la deuda con el FMI, la búsqueda de alejar fantasmas de una devaluación después de las elecciones de noviembre y una promesa de que las prohibiciones a los despidos más la doble indemnización son medidas transitorias.

“No vi ninguna sorpresa en el discurso del ministro, era lo que se esperaba”, mencionó ante Infobae un ejecutivo de una empresa del sector de economía del conocimiento minutos después. Otro empresario, en este caso del rubro energético, le dio la derecha al jefe del Palacio de Hacienda sobre su lectura de la coyuntura macro. De todas formas, remarcaba café en mano, algo que no deja de inquietar al sector privado es la distancia entre las visiones económicas que conviven dentro del Frente de Todos.

“La verdad, vemos algo de desesperación en el Gobierno por lo que pasó en las PASO, y conductas algo erráticas. De este lado, incertidumbre”, destacó un dirigente empresarial. “Cuando se habla de rumbo de lo que viene, el gran deseo es que no se radicalicen. En 2009 fueron por más y la economía estaba mucho mejor. En 2013, no: buscaron llegar a 2015. Quizás Cristina ahora vaya por ese camino, ella entiende esa dinámica, por eso Manzur, los intendentes y adiós a la idea de La Cámpora 2023… claro, también están Feletti y Anibal”, expresó.

Otro industrial coincidió con las dudas post primarias. “Hay mucha incógnita. Estamos esperando a ver cómo se ordena la macro luego de todo esto, eso es fundamental para lo que sigue”, dijo. “Todo depende de eso, incluso la inflación. Hay que corregir la brecha y una devaluación fuerte generará más lío para adelante. De política prefiero no hablar, pero me preocupa la interna. Es un año complejo en un mundo incierto. La pospandemia está lejos de aclararse”, aseguró a su lado el directivo de un importante holding.

“Hay que resolver las distorsiones macro, eso está claro. Es lo que se espera que pase luego de noviembre”, afirmó Luis Galli, presidente de Newsan. “Nuestro sector sigue en un proceso de recuperación que arrancó en septiembre de 2020 vinculado al dólar oficial conveniente, programas como Ahora 12, que ayudaron mucho y los cambios de productos y hábitos por la pandemia. El sector es uno de los ganadores del contexto y hay oportunidad para nuevos negocios”.

“Tenemos que que cerrar con el Fondo, hay de la gran mayoría de los sectores sobre qué es lo que hay que hacer. Se está trabajando en ese sentido y esperemos que se soluciones porque es algo que va a aportar a la previsibilidad de los negocios”, destacó Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, otra de las empresas locales que salió fortalecida de la pandemia, en medio de consensos gremiales y con el Gobierno, promete duplicar las exportaciones también en 2021.

Uno de los empresarios más abordados en los pasillos del Coloquio fue Marcelo Figueiras, presidente del laboratorio Richmond, que también marcó como prioridades para la política económica un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un sendero consistente de baja de la inflación.

El gerente general del Banco Galicia Fabián Kon mencionó ante Infobae que lo más destacable es que los empresarios esperan definiciones para el escenario post electoral. “Aparecen dos temas centrales, necesitamos un acuerdo sobre políticas públicas. La Argentina sufre una enfermedad es la de gastar más de lo que recaudamos, se necesita un programa de equilibrio fiscal durante 20 años. Todos los partidos deberían acordarlo”, apuntó.

“En segundo lugar necesitamos un acuerdo sobre la estabilidad de las normas. Cuando hay incertidumbre sobre una política determinada va a continuar o no eso genera una reducción de inversiones y de generación de empleo”, consideró.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Mario Grinman, “el tema laboral es extremadamente importante. La Argentina necesita adecuarse y actualmente no tiene un marco laboral moderno, el que tenemos ahora está pensando para la primera o segunda revolución industrial y estamos atravesando la cuarta”, opinó en diálogo con este medio.

“El reemplazo de indemnizaciones por un seguro de desempleo es algo que no solo es factible sino necesario en la Argentina. No sé si se puede dar a nivel general o haya que negociarlo sindicato por sindicato. Le daría no solo tranquilidad al empresario sino al trabajador que sabría que si algún día hubiera un problema y se retira de su empleo cobra la totalidad del sueldo, y no tener que negociar con el empleador”, concluyó.

Al final de la jornada, en el almuerzo exclusivo para los CEOs de las empresas, uno de los presentes resaltó ante Infobae el buen clima y la camaradería. “Un poco de consuelo colectivo y muchas quejas también se escucharon”, reconoció.

Hubo invitados políticos en la comida del mediodía: se vio a Marco Lavagna, del Indec, dialogando de temas de coyuntura con Gerardo Martínez, de la Uocra. También estuvieron el exsenador Federico Pinedo y el ex ministro Dante Sica, ambos de Cambiemos, y Felipe Miguel, del gobierno porteño. Martín Berardi, presidente de Ternium; Juan Nápoli, de Banco de Valores; y Claudio Cesario, de ABA, entre participantes del los paneles del primer día y otros invitados, disfrutaron de un menú.

