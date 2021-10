Coluna Caio Gottlieb: POLICLÍNICA CASCAVEL JÁ É DO HOSPITAL CARE

Segunda incorporação do grupo paulista no Estado, onde estreou em 2019 ao comprar o Hospital Pilar na capital, a nova unidade vem se integrar a uma rede que emprega 12 mil colaboradores e soma agora 12 hospitais e 25 clínicas e centros médicos distribuídos por cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba (SP), Florianópolis (SC), Curitiba e agora também Cascavel, no Paraná.

“Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Companhia de expansão e formação de hubs em cidades do interior de Estados na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste”, disse João Marcos Bezerra, CFO do conglomerado, no texto da nota oficial comunicada ao mercado no início da semana sob a forma de “fato relevante”.

Hubs de saúde, na designação dos executivos da Care, são estruturas compostas de um hospital central como a marca principal e outros serviços, como clínicas, consultórios e laboratórios, orbitando ao redor dele, que será a função do tradicional hospital cascavelense, que completou recentemente 53 anos.

Contando atualmente com 130 leitos e 340 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos, a Policlínica inicia agora um novo e promissor ciclo em sua caminhada, que vai levá-la, em curto espaço de tempo, a se tornar um dos maiores e mais modernos hospitais do Sul do país.

Embora os valores da transação não tenham sido divulgados, sabe-se que haverá uma injeção imediata de investimentos em equipamentos e instalações da ordem de mais de 15 milhões de reais.