Foz do Iguaçu: ITAIPU RECEBEU MAIS DE 8,7 MIL VISITANTES NO FERIADÃO DA PADROEIRA

Os turistas voltaram em peso aos atrativos da Itaipu. No feriadão da Padroeira, de sábado (9) à terça-feira (12), passaram pela usina hidrelétrica 8.710 pessoas. O dia de maior movimentação foi o domingo (10), com 3.055 turistas – a melhor visitação em um único dia desde a retomada do atendimento turístico, interrompido pela pandemia da covid-19. Na segunda-feira (11), 2.312 estiveram na usina. A movimentação também é maior que o Feriadão da Independência, quando 7.700 pessoas visitaram Itaipu.

“Ficamos felizes com a volta dos turistas aos nossos atrativos. A Itaipu se preparou para receber os visitantes, pois sabemos da importância do turismo para a economia de nossa cidade”, afirmou o diretor-geral da Itaipu, general João Francisco Ferreira. Todos os protocolos de segurança sanitária estão sendo seguidos à risca no Complexo Turístico Itaipu (CTI).

O atrativo “Itaipu Panorâmica” foi o que mais recebeu turistas, um total de 6.577 pessoas. Ecomuseu atraiu 914 turistas e o Refúgio Biológico de Itaipu, 700. O feriado prolongado também marcou a volta do atrativo “Itaipu Iluminada”, que levou 499 turistas à usina hidrelétrica.

Embora tenham passado por Itaipu visitantes de 16 nacionalidades, a movimentação foi prioritariamente de turismo interno, sendo 8.666 brasileiros. Os paranaenses também foram maioria (4.600 pessoas), seguindo dos paulistas (1.746) e dos catarinenses (607).

DESTINO IGUAÇU

Os outros atrativos turísticos do Destino Iguaçu apresentaram grande movimentação no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 19.124 visitantes, sendo 96% de brasileiros. Ao todo, visitantes de 31 nacionalidades visitaram as Cataratas do Iguaçu. Depois dos brasileiros, na ordem, paraguaios, espanhóis, argentinos, colombianos, estadunidenses, peruanos, australianos, coreanos e alemães, entre outros.

Ali do lado do PNI, o Parque das Aves também sentiu o aumento da movimentação na cidade. Foram 11.310 visitantes nos quatro dias de feriado prolongado, sendo a maioria (55%) de paranaenses. O atrativo atraiu as famílias, principalmente, pelo Dia das Crianças (12 de outubro). No total, 1.462 crianças menores de 8 anos, que têm gratuidade no atrativo, visitaram o Parque das Aves com suas famílias no feriadão.

Já o Marco das Três Fronteiras recebeu 8.224 turistas no feriadão, sendo a grande maioria (6.822) de brasileiros. Destes, 1.300 visitantes são moradores de Foz do Iguaçu.

