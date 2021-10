Terra das Cataratas: FOZ DEVERÁ RECEBER VOO DA EMIRATES

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito se reuniram em Dubai nesta quarta-feira (13), com diretores da Emirates Airlines. Na pauta do encontro, o pedido de inclusão de Foz do Iguaçu como destino de voos operados pela companhia.

O governador do Paraná e o prefeito de participam desde o final de semana da Expo Dubai, mais tradicional evento de negócios e do turismo mundial.

A Emirates Airlines, que tem seu hub no Aeroporto Internacional de Dubai, opera em aproximadamente 160 destinos de todas as regiões do planeta. Para os voos, a empresa tem uma frota composta pelo Emirates A380 e o Boeing 777.

AGENDA

A reunião com o chefe do escritório comercial, Adnan Kazim, e o vice-presidente sênior de operações comerciais para as Américas da empresa aérea, Salem Obaidalla, foi articulada pelo governador Ratinho Junior.

“Estamos convidando eles para que possam colocar um voo ligando a Ásia, tanto a China, Japão, Singapura, Coreia do Sul e também os Emirados Árabes, para levar ao Brasil, para Foz do Iguaçu”, antecipou Ratinho Junior.

“Inauguramos há poucos meses atrás a pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu, que passou a ser a maior pista do sul do Brasil e nós queremos atrair turistas do mundo inteiro para conhecer não só Foz do Iguaçu, mas também os outros estados”, ressaltou o governador.

Na Expo Dubai, a agenda da comitiva paranaense inclui reuniões específicas do setor de turismo. “Temos uma agenda turística no sentido de atrair mais agências de turismo para o nosso Estado”, destacou Ratinho Junior, referindo-se a convidar importantes agências em volumes de vendas para conhecerem o Paraná, com o objetivo de incluir o destino em seus pacotes comercializados.

De acordo com o governador, a comitiva participa de reuniões e visitas técnicas na área de portos, “para ver e entender como é que funciona o setor de logística dos Emirados Árabes”, concluiu Ratinho Jr.

(Da Redação com AMN)