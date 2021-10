Terra das Cataratas: MILHARES DE PESSOAS VISITARAM FOZ NO FERIADÃO

Durante os quatro dias de feriadão da Padroeira, 9 a 12 de outubro, o parque recebeu 19.124 visitantes. 96% destes visitantes são brasileiros, que escolheram o destino de natureza mais querido nacionalmente, conforme pesquisas de tendência do setor turístico nacional e internacional.

O visitante Renato Guimarães foi um dos visitantes que saiu com as energias renovadas do parque, e externaliza o sentimento de realização ao conhecer o destino de natureza do Brasil. “É realmente uma maravilha da natureza, fiquei encantado com tudo. Organização desde a entrada do passeio até a saída, também a limpeza. Incrível!”

RETORNO GRADUAL DOS ESTRANGEIROS

Ao todo, visitantes de 31 nacionalidades vivenciaram a experiência única. Depois dos brasileiros, na ordem, paraguaios, espanhóis, argentinos, colombianos, estadunidenses, peruanos, australianos, coreanos e alemães foram os mais representativos numericamente, durante o feriadão.

O colombiano Frank Kamargo aprovou a experiência de se conectar com a natureza das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu. “O parque é muito belo, muito imponente. As características geográficas o fazem único. A atenção e cordialidade dos funcionários são diferenciais. Maravilha que retornarei e recomendo.”

PROGRAME A SUA VISITA

Os ingressos para visitar as Cataratas do Iguaçu é vendido exclusivamente online (www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos), com agendamento de dia e horário para o passeio, e com programações especiais de atendimento, garantindo ainda mais proteção aos visitantes.

Central de atendimento on-line (WhatsApp) – Se você quiser, pode receber dicas e informações sobre o Parque Nacional do Iguaçu. Para isso, é só entrar em contato com a Central de Atendimento ao Visitante: +55 (45) 9137-3444 (wa.me/554591373444). Para receber fotografias e vídeos das Cataratas, entre na lista do Telegram: https://t.me/cataratasdoiguacu

(Da Redação com Cataratas do Iguaçu/Foto: Alexandre Soto e Henrique Britez)