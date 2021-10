Foz do Iguaçu: PREFEITURA PROMOVE FORMAÇÃO COM PROFESSORES E SECRETÁRIOS APROVADOS NO PSS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal da Educação, está promovendo uma formação com os professores e secretários aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 001/2021. Na próxima segunda-feira (18) os profissionais iniciam as atividades laborais nos CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) e na terça-feira (19) as turmas de Maternal I retomam as atividades presenciais.

O curso de formação, ofertado em parceria com a Diretoria de Saúde Ocupacional, vinculada à Secretaria Municipal de Adminsitração, acontece hoje e amanhã (14 e 15) em dois locais: no Espaço Família Redenção, no Jardim Lancaster, e na sede da Secretaria de Educação, no complexo Bordin.

Durante a abertura do evento, nesta quinta-feira, o prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio, deu as boas-vindas aos novos colaboradores. “A educação de Foz do Iguaçu é composta por excelentes profissionais e vocês chegam para reforçar ainda mais esta nobre missão, de ofertar uma educação de qualidade a nossas crianças”, disse.

Neste primeiro encontro, os professores e secretários conheceram a estrutura da Secretaria da Educação e a composição das equipes pedagógicas e administrativas. Eles também receberam informações do RH Geral sobre a forma de contratação e a lei que rege esse modelo de PSS.

À tarde, o grupo será divido e secretários participarão de uma formação administrativa e os professores seguem com atividades pedagógicas, voltadas exclusivamente para o atendimento às crianças.

“Felizmente o processo seletivo foi concluído dentro do prazo, e com o cenário epidemiológico favorável, conseguiremos retomar com as turmas de Maternal I na próxima terça-feira. Formações como essa são essenciais para que os novos trabalhadores conheçam a estrutura da Secretaria de Educação e modelo pedagógico adotado nos CMEIs” disse a secretária da educação, Maria Justina da Silva.

CHAMAMENTO

Neste momento, 204 professores e 25 secretários iniciam as atividades. A expectativa do município é contratar mais sete secretários ainda este ano e novos professores a partir do ano que vem. O processo seletivo tem duração de um ano e vale para contratação imediata e cadastro de reserva.

RETORNO DO MATERNAL I

A volta presencial das turmas de Maternal I – depois de um ano e sete meses – acontecerá na terça-feira (19). São 1.328 crianças, com idade entre 2 e 3 anos, matriculadas em 83 turmas. O retorno está sendo possível devido ao cenário epidemiológico do município e a ampla cobertura vacinal da população, que chegou a 106,9% com a primeira dose ou a dose única e a 65% com a segunda dose.

Para esta faixa etária a frequência escolar não é obrigatória, por isso as famílias poderão optar pelo retorno das atividades presenciais ou permanecer com o ensino remoto.

(Da Redação com AMN)