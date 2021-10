Ecologia: ALUNOS DA ESCOLA JOÃO DA COSTA VIANA PLANTAM ÁRVORES NA PRAINHA DE TRÊS LAGOAS

Os alunos da Escola Municipal João da Costa Viana trocaram os cadernos em sala de aula, na manhã desta quinta-feira (14), para colocar a mão na terra e plantar árvores. Cerca de 30 crianças participaram do plantio de espécies nativas da Mata Atlântica no Terminal Turístico da “Prainha” de Três Lagoas.

O evento em Foz do Iguaçu foi organizado pela Itaipu Binacional e contou com a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, para marcar a abertura das ações de plantio que serão realizadas nos 16 municípios lindeiros ao lago de Itaipu, em celebração à marca de 24 milhões de árvores plantadas pela empresa em áreas protegidas do reservatório.

O prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio, plantou a primeira muda e elogiou o envolvimento dos pequenos na ação. “Acompanhar a importância de preservar a natureza desde a infância faz toda a diferença. Com essa sensação de estarem conectados à natureza, podemos criar em cada um deles o hábito de cuidar e proteger”, afirmou.

Cristiano Teixeira, gestor da Ação de Recuperação e Conversação de Áreas Protegidas da Itaipu Binacional, destacou a importância das parcerias firmadas há muitos anos com o Município. “Os números atingidos não são apenas da Itaipu, mas de todos os municípios, coletivos ambientais e comunidades que prestam o apoio necessário. Sem isso, nada seria possível. A nossa união com Foz é muito grande, pois assim como as árvores, uma sozinha pode ajudar, mas juntas que fazem a diferença”, garantiu.

Participação da escola

Além de estar localizada no bairro de Três Lagoas, a Escola João da Costa Viana participou do evento por também desempenhar uma série de ações ambientais com os alunos, professores e funcionários, como a horta com plantas medicinais, aulas de conscientização e uso do espaço da escola para valorizar a biodiversidade.

Para Leandra Araújo, de 9 anos, o plantio divertiu e a ensinou ainda mais. “Foi muito legal brincar e plantar. Sem as árvores ninguém consegue viver, porque elas nos dão o ar bom para respirar e um clima bom”, contou.

Quem estava com ela era o colega Isaac Pinheiro, 9, que achou tudo novo. “Eu nunca tinha plantado uma árvore e achei tudo muito empolgante e divertido. É importante plantar mais, porque isso ajuda o meio ambiente e a nossa vida”, relatou.

E não foi somente para promover a preservação da flora que o plantio serviu, como conta Ucker David, 9. “As árvores também ajudam os animais que moram nas matas e florestas. Sem elas, muitos podem até entrar em extinção. Por isso precisamos preservar mais, porque ajudam a diminuir a poluição também”, alertou.

De acordo com o secretário interino de Meio Ambiente, Jan Nieuwenhoff, todo o trabalho desempenhado pela secretaria é valorizado em iniciativas com essa, com as crianças. “Já são mais anos que estamos envolvidos em ações como essa. Neste tempo, contribuímos para muitas formações e temos essa responsabilidade em mostrar cada vez mais a importância de cuidar da natureza”, destacou.