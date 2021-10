Foz do Iguaçu: PREFEITURA E PTI DISCUTEM PARCERIAS EM BENEFÍCIO DOS MORADORES DA CIDADE

A educação é um dos focos das novas parcerias que a Prefeitura de Foz do Iguaçu vai manter com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). O objetivo é que Foz, com a expertise do PTI, seja referência para o país como cidade inteligente nas mais diversas áreas.

Nesta quinta-feira, 14, secretários e diretores da Prefeitura iniciaram o estudo de novas parcerias com o PTI, que apresentou projetos, cases de sucesso e outras iniciativas que poderão ser aplicadas no município. É o caso do Espaço Labmaker Iguaçu, que une educação, empreendedorismo e inovação. Mas as parcerias poderão ocorrer também em áreas como a saúde pública, o planejamento urbano, o turismo e a assistência social.

A comitiva da prefeitura foi recepcionada pelo diretor superintendente do PTI, general Eduardo Garrido, e pelo diretor técnico, Rafael Deitos, que apresentaram o espaço Labmaker. Na sequência, reuniram-se para discutir a possibilidade de novas ações em conjunto.

“Estamos analisando a parte técnica, avaliando demandas e buscando soluções, estratégias e implementações que possam trazer benefícios para Foz. Vimos propostas para a educação e parcerias que poderão ser feitas em escolas-piloto, usando a tecnologia para o bem-estar da população de Foz”, explicou a secretária de Educação, Maria Justina da Silva.

Agenda Estratégica

O encontro desta quinta-feira dá continuidade às negociações iniciadas no dia 02 de outubro, durante reunião do prefeito Chico Brasileiro e secretários com o diretor superintendente do Parque Tecnológico.

Na ocasião, o prefeito Chico Brasileiro reforçou a importância da parceria com o PTI-BR, que atualmente está consolidada, principalmente, no projeto Vila A Inteligente. “O PTI é uma instituição já consolidada e que vem fazendo Foz do Iguaçu diversificar sua economia através da inovação e novas tecnologias”, afirmou.

Garrido destacou a intenção do PTI de contribuir cada vez mais com o município. “Nós temos a certeza de que podemos contribuir muito para Foz do Iguaçu. Queremos ajudar a cidade a cada vez mais oferecer melhorias na qualidade de vida para os cidadãos, empregos, qualificação, renda e desenvolvimento tecnológico. A tecnologia deve ser utilizada sob esse viés.”

A comitiva presente no PTI-BR no dia 14 de outubro foi composta pelos secretários Rafael Sanches Alencar (Tecnologia e Informação), Maria Justina da Silva (Educação), Elias de Souza Oliveira (Assistência Social), Leandro Costa (Planejamento e Captação de Recursos), José Elias Castro Gomes (Transparência e Governança), Antonio Sapia (Esporte e Lazer), Gilberto de Assis Pereira Neto (Trabalho, Juventude e Capacitação), Joaquim Rodrigues da Costa (Fundação Cultural), além das diretoras Thaisa Praxedes de Oliveira (Fundação Cultural) e Maria José de Souza El Saad (Direitos Humanos e Relação com a comunidade).