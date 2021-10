Futsal: FOZ CATARATAS TEM JOGO DECISIVO NESTA SEXTA

O Foz Cataratas Poker Futsal disputa contra o Umuarama, uma vaga para a semifinal do campeonato paranaense, nesta sexta-feira, 15 de outubro, às 20 horas, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu.