Foz do Iguaçu: HOMENAGEM DA CÂMARA GRAVARÁ NOME DE DOBRANDINO NA HISTÓRIA POLÍTICA LOCAL

O vereador Valdir de Souza Maninho (foto ao lado) propôs, e todos os demais vereadores assinaram em coautoria, projeto de decreto legislativo que concede ao ex-prefeito Dobrandino Gustavo da Silva (MDB), o título de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu. A iniciativa gravará o nome de Dobrandino na história política da cidade. Para concessão da honraria, o Poder Legislativo considerou os relevantes serviços prestados ao Município pelo ex-prefeito.

O ex-prefeito administrou Foz do Iguaçu após o Regime Militar, sendo o primeiro prefeito eleito no município, depois daquele regime de exceção. Na justificativa da proposição consta um histórico de Dobrandino, que também foi deputado estadual e que na família ainda teve o filho, Sâmis da Silva, eleito vereador, prefeito e deputado estadual; e o sobrinho Vânio e o irmão Valentin também eleitos para o cargo eletivo de vereador.

Dobrandino é natural de Santa Catarina. Segundo o histórico divulgado por meio do projeto, ele nasceu no dia 6 de dezembro de 1937 na cidade de 13 de maio (SC), vindo a residir em Santa Terezinha no ano de 1.957. A região foi colonizada pela Loteadora Criciúma, sendo STI distrito de Foz do Iguaçu até 1982, quando houve a emancipação política do município vizinho.

No ano de 1969, Dobrandino passou a residir na área urbana de Foz do Iguaçu, quando o município, incluindo o seu então distrito de Santa Terezinha, tinha menos de 20 mil habitantes.

A FAMÍLIA SILVA

Casado com a Sra. Zenaide Soratto da Silva desde 1961, o ex-prefeito Dobrandino é pai de Noemir Calgaro, José Severnir da Silva, Célio da Silva, Norvania da Silva, Silvane da Silva Tiba e Celso Samis da Silva (ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Foz do Iguaçu). Dobrandino também é avô de Paulo Eduardo Calgaro, Ricardo Calgaro, Leonardo Gustavo Cândido da Silva, Matheus Maciel, João Victor Gustavo da Silva, Maria Nesryn Tiba, Taher Tiba, Jawad Tiba, e Mahdi Tiba e bisavô de Pietro Calgaro e Artur Calgaro.

VIDA POLÍTICA

Dobrandino e o irmão Altair Ferraz da Silva, o “Zizo”. Juntos fundaram o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Foz do Iguaçu no ano de 1974, em pleno Regime Militar, quando os prefeitos da então cidade de Zona de Segurança Nacional eram nomeados pelo Regime vigente na época.

Com o início das obras de Itaipu em 1975, Foz do Iguaçu, então com cerca de 35 mil habitantes, teve uma explosão demográfica, triplicando sua população já em 1980, quando passou a ter mais de 100 mil habitantes, prenunciando a condição de cidade “polo regional”, a qual, hoje, segundo o IBGE (2020), tem população estimada em mais de 258 mil habitantes.

Com a explosão repentina do número de habitantes, Foz do Iguaçu passou por impactos socioeconômicos imediatos, com necessidades básicas não atendidas, dentre outras, por exemplos, de infraestrutura e serviços públicos adequados para a população que aumentava dia a dia, com pessoas sendo “empurradas” para loteamentos, regulares e irregulares, improvisados na periferia do município, áreas essas, na quase totalidade, sem qualquer tipo de infraestrutura.

Nesse cenário, sob Comando dos irmãos Dobrandino e “Zizo”, o MDB local começou a formar associações de moradores e reivindicar da administração municipal, melhorias para os bairros.

A PRIMEIRA CANDIDATURA

Em sua primeira disputa para vereador de Foz do Iguaçu, em 1976, Dobrandino ficou como suplente, vindo a exercer o mandato de 1977 a 1982. Na segunda disputa para a Câmara Municipal, em 1982, Dobrandino foi um dos vereadores mais votados e teve seu nome apontado como um dos fortes candidatos a prefeito, o que, de fato, viria ocorrer mais tarde (em 1986). Ele exerceu o mandato de vereador de 1983 a 1985.

A Guarda municipal de Foz do Iguaçu foi criada pelo ex-prefeito Dobrandino em 1.994.

Em 1985, Dobrandino foi eleito prefeito com 19.129 votos dos 46.410 sufragados. Em 1990, elegeu-se deputado estadual com mais de 25 mil votos e, depois, em 1992, novamente candidato a prefeito, conquistou o dobro de votos de sua primeira eleição, totalizando 42.584, retornando ao comando da prefeitura de Foz do Iguaçu até 1.996. Durante o exercício desse mandato, Dobrandino criou a guarda municipal de Foz do Iguaçu, no ano de 1.994.

Dobrandino, sempre pelo MDB, após o mandato de prefeito encerrado em 1996, foi eleito em 2002 deputado estadual, exercendo o mandato de 2003 a 2006. Novamente eleito deputado estadual em 2007, continuou como deputado na Assembleia Legislativa do Paraná de 2008 a 2012.

GESTÕES NA PREFEITURA

Além de uma forte atuação na regularização fundiária e na construção de casas para as populações carentes, foram mais 3 mil casas e 4 mil lotes regularizados, o ex-prefeito Dobrandino Gustavo da Silva é notabilizado como o prefeito das grandes obras, dentre elas as avenidas República Argentina, General Meira, Costa e Silva, Mário Filho, Ayrton Senna e Beira Rio.

O nome de Dobrandino entra para a história iguaçuense como prefeito, em especial, pela vitoriosa luta iniciada e concluída no Supremo Tribunal Federal pelo ICMS exclusivo de Itaipu para Foz do Iguaçu, fundamental tributo que antes era dividido com todos os demais municípios lindeiros ao Lago de Itaipu.

ATUAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

No exercício do mandato de deputado estadual reeleito, foi o mais votado entre os 20 deputados do PMDB no Estado. Por sua condição de presidente estadual do partido, de líder do Governo na Assembleia Legislativa e Primeiro Secretário da ALEP, Dobrandino tornou-se, na época, o político iguaçuense de maior influência, canalizando recursos para Foz do Iguaçu.

Dentre os recursos alocados, estão os da luta junto ao então governo Requião e na Sanepar o investimento de 10 milhões de dólares (que hoje representam mais de 50 milhões de reais) para a construção da estação de tratamento de água do Lago de Itaipu na Vila C. Até então só havia a do Rio Tamanduá, que não atendia a demanda de água potável existente no município.

Outro destaque da atuação parlamentar de Dobrandino, foi a conquista de 4 distritos da Polícia Civil para Foz do Iguaçu: na Vila A, no Morumbi, Porto Meira e Jardim São Paulo.

ATUAÇÃO NA CÂMARA E RECONHECIMENTO

Exercendo mandato de vereador, Dobrandino Gustavo da Silva, em pleno Regime Militar, foi ferrenho defensor das eleições diretas e de outras importantes bandeiras sociais como Movimento Contra a Carestia. Por seu histórico de vida pública, no qual se inclui a condição de primeiro prefeito de Foz do Iguaçu eleito democraticamente pelo voto direto dos munícipes locais, o ex-prefeito Dobrandino Gustavo da Silva é não só o político com maior número de mandatos eletivos pelos votos dos iguaçuenses, mas também um dos mais importantes da história do município.

(Da Redação)