Fraude: RELATÓRIO “EXPLICA” COMO ZUCKERBERG ‘COMPROU’ AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2020 NOS EUA

Mark Zuckerberg direcionou centenas de milhões de dólares durante a eleição de 2020 para organizações nominalmente sem fins lucrativos e apartidárias que manipularam o financiamento do escritório eleitoral para virar a balança a favor do voto democrata, de acordo com um estudo publicado na terça-feira (12) pelo portal The Federalist.

A análise realizada pelo doutor William Doyle, pesquisador principal do Instituto de Pesquisa de Eleições Caesar Rodney em Irving, Texas, EUA, mostra que o financiamento com recursos privados visou os principais estados contestados para aumentar a margem de voto do então candidato presidencial democrata Joe Biden contra seu rival, o republicano Donald Trump.