Foz do Iguaçu: CAPACITA OPERADORES DE TURISMO NA EXPO DUBAI 2020

A comitiva de Foz do Iguaçu que está na Expo Dubai 2020 ministrou nesta quinta-feira (15) uma capacitação voltada a operadores de turismo dos Emirados Árabes, com a participação do diretor da Dubai Travel & Tour Agent Group (DTTAG), Sudath Kuruppu, grupo composto por 24 empresas do setor no país.

A formação da prefeitura para os operadores contou com o apoio da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.

O prefeito fez a abertura da capacitação. Ele enalteceu a oportunidade de encontrar com os operadores, e destacou as características de Foz do Iguaçu – além dos atrativos turísticos, a habilidade dos iguaçuenses em receber com profissionalismo e hospitalidade os mais de 170 países que visitam a cidade.

O seminário de capacitação foi conduzido pela chefe do Departamento de Ações Promocionais da Diretoria de Marketing, Promoção e Eventos da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, Célia Andrade.

Foram apresentados os atrativos e serviços turísticos, a oferta hoteleira, de eventos e de turismo corporativo. Também foi mencionada a posição estratégica de Foz para a conectividade com outros países da América do Sul, entre outras características importantes para os operadores e para a DTTAG.

“Nos últimos anos, Foz do Iguaçu tem sido destaque como case positivo de gestão de turismo no Brasil, com uma atuação nos mercados emissores, chegando até as bases que efetivamente vendem viagens”, comentou Célia. Segundo ela, também são realizadas capacitações e treinamentos, facilitando materiais promocionais digitais e físicos para a entrega ao cliente final (viajante) no ato da compra da viagem.

“Trazer a riqueza de detalhes faz com que no momento da formulação dos roteiros, o operador possa reservar tempo suficiente para cada atividade e ampliar a gama de oferta, o que pode aumentar o tempo de permanência do turista em Foz do Iguaçu”, salientou Célia.

“Esta capacitação é importante porque consolida a presença de Foz do Iguaçu no Oriente Médio, uma região que apresenta um público-alvo com alto poder de consumo e que requer a realização de ações promocionais continuadas para que os resultados almejados por nosso destino possam ser alcançados”, reforçou Leandro Vandré Heineck, da Diretoria de Captação de Investimentos, Projetos Estratégicos e Inovação da pasta.

O diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali, conversou com os presentes e anunciou que Foz do Iguaçu está avançando em tratativas para se tornar um destino Halal. “Um destino turístico Halal tem ambientes que oferecem serviços, desde alimentação, oração e hotéis, com o conceito Halal, e isso atrai a população de muçulmanos, que são aproximadamente 2 bilhões no mundo”.

(Da Redação com AMN)