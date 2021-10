Foz do Iguaçu: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

AÇOUGUEIRO – Masculino com experiência na função.

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AJUDANTE DE ELETRICISTA – Necessário ter veículo para o trabalho em campo.

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Realizar separação e coleta de materiais recicláveis.

ARMADOR – Com experiência na função.

ATENDENTE DE LANCHONETE – Masculino sem experiência (Perfil jovial).

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Masculino com experiência na função. Manter em ordem os arquivos, visando a comprovação de pagamentos e conferência do físico, receber, organizar e controlar o movimento das notas fiscais.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO **PCD** – com experiência na função e ensino médio completo.

AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS – Masculino com experiência na função. Trabalhar com vidros e esquadrias de alumínio.

AUXILIAR DE COZINHA – Com conhecimento básico na função e disponibilidade de horários.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO- Feminino com experiência na função e superior completo.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO- Com experiência em atendimento ao telefone, whatsApp, organização de planilhas, controle de estoque e almoxarifado.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO- Feminino com experiência na função e ensino médio completo ou cursando administração, Ciências Contábeis e secretariado. Irá recepcionar documentos, protocolar entregas, recepcionar clientes e demais funções relacionadas ao cargo.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para o frigorífico LAR em Matelândia com idades entre 18 e 50 anos. Horário de trabalho no período da manhã. *Ex funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA – Masculino, com ensino médio completo e perfil proativo.

CAMAREIRA DE HOTEL – Feminino com experiência na função e disponibilidade de horários.

CARPINTEIRO – Masculino. Com experiência na função.

COPEIRO DE HOTEL – Feminino com experiência na função.

CONSULTOR DE VENDAS – Com experiência na função e ensino médio completo; Disponibilizar veiculo para trabalhar com máquinas de cartão e financiamento.

CONSULTOR DE VENDAS – Necessário experiência em vendas; saber trabalhar com metas; possuir veículo próprio; representar a empresa claro; realizar visitas; dar suporte telefônico; construir um bom relacionamento com clientes e fornecedores.

CUMIM – Vaga temporária com disponibilidade de horários.

EMPREGADA DOMÉSTICA – Feminino com experiência e referência na função; irá lavar, passar, cozinhar e manter o ambiente limpo e bem estar da casa.

EMPREGADA DOMÉSTICA – Feminino com experiência e referência na função. Irá lavar passar, cozinhar e cuidar do ambiente interno e externo da residência.

FISCAL DE PÁTIO – Masculino com experiência dentro de aeroportos como fiscal ou despachante. (necessário falar inglês).

GARÇOM – Com conhecimento básico na função. Ter disponibilidade para trabalhar das 17:00 às 01:00 horas.

GARÇOM – Com experiência na função e disponibilidade de horários.

INSTALADOR DE ALARME – Masculino com experiência na função para instalação elétrica. CNH a/b.

LIMPADOR DE PISCINAS – Com experiência na função e ensino médio completo. Realizar a manutenção e limpeza em geral das piscinas.

MOTORISTA CARRETEIRO – Masculino com experiência na função, para fazer o cruze Brasil e Paraguai, com cnh e.

OPERADOR DE CAIXA – Feminino, perfil jovial com ensino médio completo e disponibilidade de horários.

PEDREIRO – (três vagas) Com experiência comprovada na função.

PROFESSOR DE ENSINO – Com experiência na função e licenciatura em pedagogia.

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA – Masculino com experiência em logística, ter domínio em emissão de CRT e MIC; ter noções de frota , ser proativo, trabalho em equipe, ensino médio completo e possuir cnh B.

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL – Com experiência comprovada na função em vendas de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos; ter disponibilidade para viagens.

VENDEDOR PRACISTA – Possuir CNH AB e disponibilizar veículo para trabalho.

VENDEDOR PRACISTA – Ter ensino médio completo, veículo próprio e CNH AB. Irá vender produtos alimentícios em Foz e região.

ZELADOR – Masculino para trabalhar meio período com noções em elétrica e hidráulica.

