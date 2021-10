Foz do Iguaçu: LIBERADA VERBA INDICADA PELO SOLDADO FRUET PARA CONSTRUÇÃO DA UBS CARIMÃ

O Governo do Paraná liberou os recursos indicados pelo deputado estadual Soldado Fruet (PROS) para construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Carimã, em Foz do Iguaçu. A verba de R$ 750 mil foi incluída no rol da Resolução nº 932/2021, assinada pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, no último dia 8 de outubro. A publicação no Diário Oficial do Estado habilitou o município a pleitear a adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para Obras de Reforma, Ampliação e/ou Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), no exercício de 2021.

O montante será destinado à construção de uma UBS porte III, que abriga, no mínimo, três equipes de Saúde da Família. Para que o valor garantido pelo Soldado Fruet para a construção da nova UBS na Vila Carimã seja transferido do Fundo Estadual de Saúde (FUNSAUDE) ao Fundo Municipal de Saúde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu deverá encaminhar os documentos necessários à Regional de Saúde. Segundo a Resolução nº 832, após análise e aprovação da documentação enviada pelo gestor municipal, a SESA editará resolução de habilitação e autorização do repasse do incentivo financeiro, conforme prévia disponibilidade orçamentária e financeira.

“Fiquei muito feliz de saber que o valor foi liberado, pois trata-se de uma obra muito aguardada pela população iguaçuense”, disse o deputado. Ele destacou que a Vila Carimã cresceu muito nos últimos anos por conta de novos loteamentos. “Mas apesar de a população da região ter praticamente quadruplicado, continua sendo atendida em um posto de saúde pequeno e precário”, comentou. A indicação parlamentar para a construção da nova UBS foi feita em meados de 2019, ao programa estadual Paraná Mais Cidades. “A pandemia adiou um pouco a liberação desse dinheiro, por isso em fevereiro deste ano estive pessoalmente na SESA pedindo celeridade no processo e agora recebemos essa ótima notícia”, ressaltou.

O deputado informou que seguirá acompanhando de perto os trâmites desse processo. “Espero que a Prefeitura agilize a parte burocrática para que logo essa obra tão necessária para os nossos cidadãos finalmente saia do papel”, afirmou o Soldado Fruet. O local para implantação da nova unidade será definido pela administração municipal, já que o terreno que abriga hoje a UBS do bairro será utilizado para ampliação da Escola Municipal Augusto Werner, que funciona no imóvel vizinho.