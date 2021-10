Covid: PAÍS TEM MÉDIAS MÓVEIS DE MORTES E DE CASOS MAIS BAIXAS DESDE MEADOS DE 2020

Autoridades de segurança pública e empresários do trade turístico debateram ontem, quinta-feira (14), estratégias para reforçar o policiamento na área comercial e pontos turísticos de Foz do Iguaçu, a fim de garantir as melhores experiências e evitar situações desagradáveis aos turistas, especialmente entre outubro e março de 2022.

A expectativa é que o Destino Iguaçu seja um dos mais procurados do Brasil no período.

Os encontros aconteceram no Hotel Recanto e na sede da 6ª Subdivisão Policial da Polícia Civil, e contaram com as presenças do prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio, do secretário estadual da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho, e do presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl.

O grupo de empresários e representantes de todo trade turístico apresentaram demandas às autoridades, especialmente no que diz reforço ao policiamento na BR-277 e entornos, locais onde existem muitos assaltos, a turistas principalmente.