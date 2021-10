Ecologia: PISCICULTURA FAZ PARTE DA FORMAÇÃO DE ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL DE CIDADE DO ESTADO

Com apoio dos técnicos do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), em parceria com a Petrobras, os educadores da Casa Familiar Rural de São Mateus do Sul, no Sul do Estado, desenvolveram um projeto sobre a cadeia produtiva do peixe.

Na escola os alunos conhecem desde a criação dos alevinos até o abate e preparo de pratos à base de peixe e esse conhecimento é levado para suas comunidades.

Na Casa Familiar Rural de São Mateus do Sul o sistema de alternância (em que o aluno permanece na escola por uma semana e na semana seguinte fica na propriedade) permite que os jovens se qualifiquem e se adaptem às evoluções da profissão de agricultor, em conjunto com a família e a comunidade onde vivem.

Como a piscicultura é uma atividade que vem ganhando destaque na região, há alguns anos a escola incluiu a produção de peixe entre as atividades dos estudantes. Os jovens colocam em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas, transformando a piscicultura em mais uma possibilidade de geração de renda para suas famílias.

Nas propriedades, os agricultores contam com o apoio da Petrobras e IDR-Paraná em todas as etapas de implantação da piscicultura. Graças a esse projeto os seis viveiros da escola foram reativados e foi construída uma Unidade Demonstrativa (UD), com capacidade de abater 500 kg de peixe diariamente. Por enquanto somente o peixe produzido na escola está sendo abatido no local para ser fornecido na merenda escolar, uma vez por semana.

A UD cumpre todos os protocolos ambientais e sanitários e já tem o registro no SIM (Sistema de Inspeção Municipal).

ABATES – A Casa Familiar estuda a possibilidade de oferecer aos piscicultores do município o serviço de abate de peixes. A Casa Familiar Rural mantém 45 jovens, com idade entre 14 e 17 anos, no curso de Técnico em Agroecologia, que a partir do próximo ano passará a ser de Técnico Agrícola.