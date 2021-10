Tríplice Fronteira: ALINHADAS ESTRATÉGIAS PARA AMPLIAR SEGURANÇA AOS TURISTAS

AParaná Turismo promoveu nesta quinta-feira (14), em Foz do Iguaçu, na região Oeste, uma reunião com entidades do setor com objetivo de discutir estratégias para melhorar a segurança dos turistas na região da fronteira. A ideia é elaborar uma proposta concreta para acolher e proteger os visitantes e mostrar que o Paraná é seguro para receber turistas, especialmente aqueles vindos do Exterior.

“O Governo do Estado está muito preocupado com a retomada do turismo, e a segurança dos viajantes é importante para que tenham tranquilidade e conforto”, disse o diretor-presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl.

O secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, disse que todas as demandas da reunião foram ouvidas e serão discutidas com as equipes da área. “Queremos que as pessoas venham a Foz ver as belezas naturais que a região oferta e o Governo do Estado vai trabalhar para oferecer essa segurança”, afirmou.

De acordo com o secretário, a expectativa é que nos próximos meses uma estratégia seja implantada na região, com mais efetivo e equipamentos para garantir o lazer dos turistas. Somente no feriado da Independência, Foz do Iguaçu recebeu mais de 20 mil visitantes.

Apenas as Cataratas do Iguaçu, atrativo eleito como uma das Sete Maravilhas do Mundo, receberam 19.273 pessoas, com turistas de todas as regiões do País e de 30 nacionalidades diferentes. O complexo da Usina de Itaipu foi visitado por 7.801 pessoas, superando em 73,3% a previsão inicial, de 4,5 mil visitantes.

OPINIÕES

Durante a reunião, vários representantes dos setores privado e público se manifestaram sobre as medidas discutidas em Foz. “A sensação de segurança é importante para a manutenção do turismo que vem aumentando na região”, afirmou o presidente do Conselho Municipal do Turismo de Foz do Iguaçu (Comtur), Iuri Benitez.

O presidente do Codefoz/Visit Iguaçu, Felipe Gozales, agradeceu a atenção das autoridades no alinhamento da segurança no município. “Esta é uma grande oportunidade e uma discussão importante, porque o turismo é a maior economia da cidade”, afirmou.

PRESENÇAS

Também participaram do encontro o chefe do Ministério Público Federal, João Fabio Galeano; da Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Davi Paes; o comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, Adelar Davies; o secretário municipal de Turismo, Newton Paulo Angeli; o secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Reginaldo Silva; o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafain; o gestor da empresa Princesa dos Campos, Gilson Barreto; Lucas de Almeida, representante do Macuco Safari; o sócio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná, Camilo Rorato; o chefe de gabinete da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Paulo Custódio; e a assessora regional de Foz do Iguaçu pela Paraná Turismo, Valéria Mariotti.

(Da Redação com G Mais Notícias/Foto: José Fernando Ogura/AEN)