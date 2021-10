PTI-ITAIPU: INVESTIDORA ANJO DO SHARK TANK BRASIL ACREDITA NA IDEIA DO UM BOM APP

A tecnologia inovadora e pioneira no quesito redução do desperdício de alimentos, passa a fazer parte das apostas da empresária e investidora anjo brasileira, Camila Farani. A startup participou nesta sexta-feira, 15 de outubro, do quarto episódio da 6ª temporada do Shark Tank Brasil. Durante o programa, os sócios da startup, Pedro Siniscalchi, Marcelo Toledo Duarte e Rodrigo Bastos, que apresentou a proposta de valor do empreendimento, defenderam as ideias inovadoras, plano de negócios, entregas de valor e impactos socioeconômicos da empresa. “Mais do que um aplicativo, nosso propósito é conectar pessoas e estabelecimentos de maneira sustentável”, comenta Rodrigo. Fundada há apenas um ano, a empresa criou um marketplace para a venda do excedente de alimentos de restaurantes, padarias e demais estabelecimentos comerciais com descontos de até 80% para o consumidor final.

Atualmente com 150 comércios cadastrados na plataforma, a startup estima faturamento mensal de R$ 1 milhão em 2022. Assim, Um Bom App apoia no combate ao desperdício de alimentos, faz a ponte entre estabelecimentos e clientes e oferece produtos de qualidade, a baixo custo, com visão sustentável.

“Participar do Shark é ganhar conhecimento, independente do resultado final, nós sabíamos que ali seria uma experiência que vem para avalancar nosso negócio”, comenta Marcelo Toledo, sócio-fundador do empreendimento. O Um Bom App pretende se consolidar nas duas cidades em que atua, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, além de se preparar para outras rodadas que contribuam para a entrada nos demais estados brasileiros.

Marcelo menciona ainda a importância do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) no processo de consolidação do Um Bom App. “Carregamos o nome do PTI onde vamos, somos gratos e sabemos que sem toda a participação do Parque em nosso processo de amadurecimento, não estaríamos alçando voos tão altos”, diz Marcelo, que faz questão de frisar que foi uma decisão mútua entre sócios em incubar-se apenas na Incubadora Santos Dumont, do PTI Brasil. “O PTI faz parte da nossa história”.

SOBRE A INVESTIDORA

Camila Farani é empreendedora, investidora e educadora. Uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina segundo lista da Bloomberg Línea, é sócia-fundadora da boutique G2 Capital, sócia do Banco Modal e membro do conselho do PicPay e da startup Laura. Bicampeã como a melhor Investidora-Anjo no Startup Awards. Colunista da Forbes, do Estadão e do MIT Tech Review e autora do livro “Desistir não é opção: O caminho mais rápido entre a ideia e os resultados se chama execução.” É investidora há seis anos do Shark Tank (Canal Sony), o maior reality de empreendedorismo do mundo, e fundadora do Ela Vence, plataforma para o desenvolvimento de lideranças femininas.

(Da Redação com PTI)