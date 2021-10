Sustentabilidade: ENERGIA SOLAR AVANÇA E POTÊNCIA INSTALADA JÁ EQUIVALE À METADE DA CAPACIDADE DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

Com a crescente procura pela geração distribuída, a energia solar acaba de atingir a marca de 7 GW de potência instalada em telhados, fachadas e pequenos terrenos de residências, comércios, indústrias, produtores rurais, prédios públicos no Brasil, o que equivale a metade de toda a capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu, segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.

Crescimento do uso de energia solar

De acordo com a entidade, o Brasil tem hoje mais de 611 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, com economia e sustentabilidade ambiental que beneficiam mais de 765 mil unidades consumidoras. Desde 2021, foram investidos mais de R$ 35,6 bilhões em projetos de energia solar, que geraram mais 210 mil empregos acumulados, no período, e espalhados por todas as regiões do Brasil.

Embora tenha avançado nos últimos anos, o Brasil – detentor de um dos melhores recursos solares do planeta – continua atrasado no uso da geração própria de energia solar. Dos mais de 88 milhões de consumidores de energia elétrica do País, apenas 0,8% já faz uso do sol para produzir eletricidade, limpa, renovável e competitiva.

Aprovação do marco legal

Para a Absolar, a aprovação pelo Congresso Nacional do marco legal para a geração própria de energia renovável, proposto pelo Projeto de Lei (PL) nº 5.829/2019, fortalecerá a diversificação da matriz elétrica brasileira e a segurança de suprimento elétrico, em tempos de crise hídrica e aumentos na conta de luz. O PL nº 5.829/2019, de autoria do deputado federal, Silas Câmara, e relatoria do deputado federal, Lafayette de Andrada, garantirá em lei o direito do consumidor de gerar e utilizar a própria eletricidade, a partir de fontes limpas e renováveis.

O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em agosto e seguiu para apreciação no plenário do Senado Federal. A expectativa do setor é de que a proposta seja votada e sancionada ainda neste 2021. Segundo a Absolar, a tecnologia de energia solar fotovoltaica está presente em 5.369 municípios de todos os estados brasileiros, sendo que os estados líderes em potência instalada são, respectivamente: Minas Gerais (1.304 MW), São Paulo (888 MW), Rio Grande do Sul (849 MW), Mato Grosso (534 MW) e Paraná (383 MW).

O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. Cerca de 48% dela é composta de fontes renováveis. A média mundial está em 14%. Os dados foram apresentados pelo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME), Paulo César Domingues, durante o programa Brasil em Pauta, que foi ao ar no dia 10. Segundo ele, quando se fala em eletricidade, os números são ainda maiores: 85% da matriz de eletricidade brasileira são renováveis contra apenas 20% da média mundial.

Acrescentou que, apesar do Brasil ainda ser muito dependente de hidrelétricas (85% de energia elétrica têm fonte hídrica), o país vem diversificando a matriz. No que se refere a energia solar, o Brasil já tem 10 gigawatts de capacidade instalada. “Isso equivale a 70% da capacidade instalada de Itaipu”, disse. De acordo com Domingues, em três anos houve um aumento de 200% na energia solar centralizada (usinas solares). Já quando se fala em energia solar distribuída (painéis em telhados) o crescimento é de 2.000%. Outra fonte de energia que vem crescendo no Brasil é a eólica. Já são mais de 700 usinas instaladas em todo o país. Hoje, a energia proveniente dos ventos é responsável por 11% da matriz energética brasileira.