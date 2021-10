Tragédia: NAUFRÁGIO DE BARCO TURÍSTICO DEIXA AO MENOS SEIS MORTOS NO PANTANAL

Pelo menos seis corpos de vítimas de um naufrágio de uma embarcação turística a 10 quilômetros da Ponte de Captação de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, foram encontrados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ainda está desaparecida.

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 6º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento de que uma embarcação particular de esporte e recreio havia naufragado próximo da Ponte de Captação de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, por volta das 14h desta sexta-feira (15).

Com a chegada de uma frente fria e ventos com velocidade de 30 nós (45 km/h)

registrados, a embarcação afundou rapidamente com 21 pessoas a bordo. Desse total, 14 foram resgatadas.

A equipe de Busca e Salvamento da Marinha está no local juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizando as buscas.

