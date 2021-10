Conflito: COALIZÃO ÁRABE MATA MAIS DE 165 MILITANTES HOUTHIS NO IÊMEN NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

A coalizão árabe, liderada pela Arábia Saudita, informou ontem (17), que pelo menos 165 rebeldes houthis foram mortos e dez de seus veículos destruídos perto da província de Marib, no Iêmen, nas últimas 24 horas, informou a emissora Al Arabiya.

A coalizão acrescentou que alvejou 41 veículos e objetos pertencentes aos houthis na cidade iemenita de Abdiya e nas aldeias perto de Marib. “A milícia Houthi continua a aterrorizar civis e impedir a entrada de ajuda médica em Abdiya”, afirmou a coalizão em comunicado reproduzido pela mídia.

A coalizão também disse que matou cerca de mil rebeldes apoiados pelo Irã em ataques na área na semana passada.

O Iêmen vive um conflito armado desde 2014 entre partidários do presidente Abdu Rabbu Mansour Hadi e os rebeldes houthis. Em março de 2015, uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que inclui os Emirados Árabes Unidos e outros países sunitas, interveio em apoio a Hadi.

Apesar do apoio, as forças do governo não conseguiram recuperar os distritos ocupados pelos houthis no norte do Iêmen e foram forçadas a ceder posições no sul do país a apoiadores do Conselho de Transição, que defende a separação do Iêmen do Sul.

(Da Redação com Sputnik Brasil)