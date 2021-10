Estados Unidos: PROJETO DE US$ 3,5 TRILHÕES DE BIDEN PREJUDICARÁ ECONOMIA PARA FUTURAS GERAÇÕES

O guru econômico do governo do republicano Ronald Reagan, Arthur Laffer, falou sobre a iniciativa trilionária do presidente dos EUA, Joe Biden com legisladores republicanos, incluindo o deputado republicano Chip Roy, em conversa virtual no portal Just The News. Segundo Laffer, o projeto de lei de Biden “é uma catástrofe e vai prejudicar a economia para as próximas gerações”.

“Não entendo por que algum democrata votaria a favor desse projeto […]. É ruim para os democratas. É ruim para os pobres. É ruim para as minorias, os sem educação, os destituídos. É um projeto de lei ruim para todos neste país”, garantiu o economista.

Laffer sugeriu que o pacote de US$ 3,5 trilhões (aproximadamente R$ 19,11 trilhões) custará muito mais do que esse valor, especialmente com os “passivos não financiados de programas governamentais”. Para piorar a situação, o atual tamanho do déficit federal e a relação dívida/PIB são “sem precedentes em tempos de paz na história dos EUA”. “Isso nos coloca no status de país de terceiro mundo”, frisa.

A dívida nacional dos EUA está se aproximando de US$ 30 trilhões (R$ 163,8 trilhões), enquanto a inflação do país está 5,4% acima do ano anterior, correspondendo ao valor mais alto em 13 anos, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA.

Segundo Laffer, a nova lei nada mais é do que “brindes e redistribuição […] [que] ocorre quando você tira de alguém que tem um pouco mais e dá a alguém que tem um pouco menos”. O economista desenvolve o raciocínio:

“Tirando de quem tem um pouco mais, você reduz o incentivo dessa pessoa para produzir, e essa pessoa vai produzir um pouco menos […]. Ao dar a alguém que tem um pouco menos, você fornece a essa pessoa uma fonte alternativa de renda além do trabalho, e essa pessoa também vai produzir um pouco menos […]. Sempre que você redistribui a renda, você reduz a renda total, ponto final.”

Questionado sobre qual conselho daria ao presidente em exercício, Laffer respondeu: “Apenas pare e desfaça o que você [Biden] já fez. Isso é tudo. Apenas não aprove esta lei e desfaça todas as coisas que você […]. Pare! Em primeiro lugar, não faça mal”. O economista concluiu afirmando que os EUA têm agora o pior governo que ele já viu na história norte-americana.

(Da Redação com CNN Brasil)