Foz do Iguaçu: AVIÃO É ROUBADO NO AERÓDROMO DA CIDADE

Mais um caso de roubo de avião aconteceu neste final de semana, quando um equipamento foi levado de um aeródromo na cidade turística de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná.

A aeronave Cessna 207 registrada sob a matrícula PT-DKW foi roubada na madrugada deste domingo, 17 de outubro, na Estância Hércules, localizada na região norte da cidade e próxima ao Rio Paraná na fronteira com o Paraguai.

Segundo dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o Aeródromo Estância Hércules tem uma pista de asfalto de 1.000 metros do comprimento por 18 de largura, com cabeceiras de orientações 17 e 35.

Para o roubo, um grupo fortemente armado rendeu o caseiro do local com sua família e os amarrou para prosseguir com o crime. Durante a ação, ele conseguiu se soltar e acionar a polícia, porém não houve tempo de evitar a decolagem da aeronave.

Bandidos espalharam artefatos aparentemente explosivos por toda a região da entrada do local, levando à necessidade de acionamento do esquadrão antibombas da Polícia Militar de Curitiba para avaliação.

Conforme imagens da aeronave, divulgadas para auxiliar na busca e identificação, ela era utilizada pela escola de paraquedismo iFly Brazil.

Até a publicação desta matéria, não tomamos conhecimento de informações adicionais sobre a chegada do esquadrão a Foz do Iguaçu ou sobre suspeitas do paradeiro da aeronave, embora seja bastante provável que tenha cruzado a fronteira rumo ao Paraguai.

Pouco mais de 1 mês atrás, outros três aviões de porte semelhante foram roubados no Mato Grosso do Sul, incluindo um pertencente ao cantor e compositor Almir Sater.

