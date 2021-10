Foz do Iguaçu: PREFEITURA RECEBE DOAÇÃO DE PRODUTOS DA RECEITA FEDERAL

A Prefeitura de Foz do Iguaçu recebeu na quinta-feira (14) a doação de eletrônicos, vestuário e outras mercadorias da Receita Federal. Os produtos, orçados em R$ 741 mil, resultam de fiscalizações realizadas na região pela RF e órgãos de segurança.

Foram destinadas peças de informática, como switchs, pendrives, HDs e webcams, vestuário (jaquetas), vários smartphones, arames farpados, microfones, fones de ouvido e outros produtos.

De acordo com o secretário da Transparência e Governança, José Elias Castro Gomes, as mercadorias serão utilizadas para atender as demandas de diversos setores, como as secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde, Educação, Tecnologia da Informação e outras, conforme a necessidade. “Os produtos passarão por uma triagem no Patrimônio da Prefeitura e serão entregue aos servidores das diversas secretarias, conforme a demanda. Será um importante avanço no atendimento da população”, disse.

Com a doação, além de contribuir para melhorar o atendimento ao público, a Prefeitura economiza recursos que seriam consumidos na compra desses produtos.

“O trabalho da Receita Federal e dos órgãos parceiros em Foz do Iguaçu resulta em um enorme volume de apreensões. Uma parte significativa desses produtos é aproveitada de forma positiva, em benefício da sociedade, por meio de destinações de mercadorias tanto para entidades públicas quanto organizações privadas sem fins lucrativos”, explica o auditor fiscal e delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu, Paulo Bini.

“A Receita Federal tem muito orgulho desse trabalho, pois, dessa forma, mercadorias que eram produtos de crimes se transformam em benefício direto para a sociedade”, completou.

Acompanharam a entrega dos produtos o secretário da Transparência e Governança, José Elias Castro Gomes; de Assistência Social, Elias de Sousa Oliveira; da Tecnologia da Informação, Rafael Sanches; e servidores do Patrimônio.

(Da Redação com AMN)