Personalizado: AVIÃO DO MICKEY É LANÇADO PELA AZUL E VAI VOAR PELO BRASIL

Fãs da Disney e do ratinho Mickey Mouse podem se preparar para viagens mágicas pelo Brasil. Isso porque a Azul Linhas Aéreas lançou na última semana o avião do Mickey, um Airbus A320neo com o rosto do personagem e personalizado com as cores de seu uniforme: amarelo, vermelho e preto. O evento de lançamento aconteceu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

O avião faz parte do projeto “A Frota Mais Mágica do Mundo”, do Walt Disney World, que lançará mais três aviões com design inspirado em personagens queridos da Disney. As novas aeronaves serão lançadas entre este ano e ao longo do ano que vem. Os aviões farão voos domésticos e devem atender até 40 cidades, passando por 50 aeroportos diferentes.

O lançamento do novo projeto coincide com as comemorações de 50 anos da abertura do primeiro parque da Walt Disney World , o Magic Kingdom. Por conta disso, os parques e resorts da franquia estão recebendo novidades como atrações, restaurantes e shows que serão realizados por 18 meses. Veja fotos do avião do Mickey.

“Assim como muitas pessoas, também nós estamos ansiosos para ver esta aeronave inspirada no Mickey Mouse voando, colorindo os céus do Brasil e encantando nossos clientes”, diz Daniel Bicudo, diretor de marketing e negócios da Azul.

“Essa linda aeronave, e as próximas três que estão por vir, vão voar pelo país trazendo a magia da Disney para perto dos brasileiros. Em breve, vamos adorar receber os visitantes brasileiros de volta no Walt Disney World Resort, especialmente agora que estamos demos início a ‘A Celebração Mais Mágica do Mundo’”, complementa Angel Sarria, diretor de marketing e vendas de Disney Destinations para América Latina.

(Da Redação com Turismo IG)