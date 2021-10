Turista Ilustre: SABRINA SATO CURTE VIAGEM EM FAMÍLIA EM FOZ DO IGUAÇU: “LUGAR MÁGICO”

Sabrina Sato está curtindo um fim de semana em família em um lugar bem especial: ao lado do marido, Duda Nagle, a apresentadora levou a filha, Zoe, de 2 anos, para conhecer as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Nas redes sociais, ela mostrou alguns cliques do grupo e contou que se encantou com as belezas naturais da região.

“Zoines estava doida querendo conhecer as Cataratas. Primeiras fotos desse lugar mágico”, escreveu Sabrina na legenda da publicação compartilhada no Instagram no último sábado (16).

Na seção de comentários, os seguidores da apresentadora elogiaram as fotos e o vídeo que mostram um pouco da dimensão de um dos principais pontos turísticos do país.

“Que delícia de passeio em família”, comentou uma fã. “Lugar maravilhoso!”, elogiou outra. “Que paraíso! Você formou uma linda família, parabéns”, disse uma terceira.

Outros registros da visita foram publicados no perfil de Duda, que declarou sobre a experiência: “Vamos guardar pra sempre na memória”.

Nos Stories, Sabrina mostrou ainda outros momentos divertidos do trio, com Zoe brincando de dirigir uma kombi rosa e se esbaldando com um enorme pote de sorvete.

Neste domingo (17), a apresentadora e o ator levaram a pequena para conhecer o Parque das Aves, outra atração bastante procurada pelos visitantes na região.

