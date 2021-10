Foz do Iguaçu: O TREM DA ALEGRIA DO PREFEITO PARA DUBAI E A CARA DE “PAISAGEM” DOS VEREADORES IGUAÇUENSES

A viagem dos sonhos do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD) para Dubai, às custas do dinheiro do contribuinte, pode virar um pesadelo. As reações da opinião pública foram imediatas diante da notícia da ida do prefeito e equipe para os Emirados Árabes. A justificativa oficial é de que a equipe foi a Dubai participar de uma feira de exposição onde se pretende atrair investidores e divulgar o Turismo.

O que causa estranheza geral, são as ausências em Dubai dos secretários municipais de Turismo (Paulo Angeli) e de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário – João Pereira dos Santos, pastas diretamente relacionadas aos assuntos supostamente tratados em Dubai. A ausência dos dois reforça a tese de que a viagem aos Emirados Árabes está servindo mesmo para um passeio do casal Chico/Rosa e dos apadrinhados, sem que se saiba até que ponto, se com despesas às custas do contribuinte iguaçuense.

O “Tour” – Formou-se um verdadeiro trem da alegria com embarque de CCs, apadrinhados e até a esposa do prefeito, a secretária de Saúde Rosa Jeronymo, que tirou férias, enquanto o município ainda enfrenta a pandemia, para acompanhar a comitiva no “tour das arábias”.

Acabou a Pandemia em Foz? – A primeira-dama, sem nenhum constrangimento, programou as férias para coincidir com a data da viagem à Dubai e, assim, oficialmente ela não faz parte da comitiva, mas está lá com o marido. Como se não bastasse, Rosa postou foto no Instagram ao lado de Chico Brasileiro com a seguinte legenda: “Escolhi essa foto pra falar com vcs sobre férias. Ela representa a saída para uns dias de descanso. Ontem (1º de outubro) sai de férias por 15 dias (…)”. Esqueceu a primeira-dama, que também é secretária de Saúde, que a pandemia não “tirou férias” enquanto ela descansa…

A única informação oficial divulgada pela prefeitura dá conta de que “integram a comitiva de Foz do Iguaçu, que acompanha o prefeito Chico Brasileiro na Expo Dubai 2020, o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali; Celia Regina de Andrade, da Diretoria de Promoção, Marketing e Eventos da Secretaria de Turismo; e Leandro Vandré Heineck, da Diretoria de Captação de Investimentos, Projetos Estratégicos e Inovação da pasta”. Não informação sobre nenhum recurso relativo a estrutura (stand, totens, material promocional e etc.) normalmente utilizada nesses eventos promocionais e de negócios, como o é em eventos similares.

Fiscalização Legislativa – Lamentavelmente não se pode esperar muito do Legislativo Municipal, comandado pela “Bancada do Amém Prefeito”, na fiscalização dos gastos e resultados efetivos da viagem das “mil e uma noites”. Certamente a resposta sobre os gastos será a mesma dada quando alguém pergunta sobre os gastos multimilionários no enfrentamento a pandemia: está tudo no (no ininteligível) Portal da Transparência, onde só peritos não se perdem a “sopa” números e letrinhas.

Lealdade Canina – Chico Brasileiro viajou a Dubai e deixou em seu lugar o vice, delegado Francisco Sampaio que assumiu interinamente a Prefeitura de Foz do Iguaçu. O pedido para ausentar-se do país foi enviado à Câmara. Serão 10 dias de ausência do prefeito. Depois das repercussões negativas sobre a viagem, o assunto foi citado na última sessão da Câmara Municipal, mas os 12 vereadores da bancada de apoio ao prefeito calaram-se, aliás, quando se trata de questionar os atos do prefeito e de sua gestão, a “Bancada do Amém” não permite nem a discussão de eventuais requerimentos desse tipo, pois parece não interessar a “bancada” do prefeito, qualquer tipo de divulgação das razões que levam a se requerer informações sobre atos chefe do Executivo e sua gestão.

O Trem da Alegria de Foz do Iguaçu, liderado por Chico Brasileiro e Rosa Jeronymo faz parte da Missão Paraná Business Experience 2021, que tem como garoto propaganda em Dubai, o Governador Ratinho Junior. Enquanto a “Bancada do Amém” se cala em Foz do Iguaçu, em Curitiba, a viagem do Governador e aliados políticos é alvo de questionamentos e pedidos de apuração na Assembleia Legislativa.

Um dos requerimentos que chegou a nossa redação é do deputado Arilson Chiorato endereçado ao Secretário Chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva solicitando informações sobre a Comitiva do Governo do Paraná para Dubai entre os dias 10 e 16 de outubro de 2021. Requer informação sobre o valor total orçado para a referida viagem, considerando todos os integrantes da administração pública e seus convidados.

Também quer apurar quantos integrantes compuseram a comitiva custeada com recursos públicos? Quem são os integrantes e compõem qual órgão/organização? Solicita-se a discriminação das atividades oficiais que foram realizadas pelos convidados ou servidores (as) que participaram dos eventos e tiveram custeio de viagem custeadas com recursos públicos.

O requerimento questiona ainda se os (as) Prefeitos (as) convidados (as) foram convidados (as) e integram a comitiva estadual oficial? E nesse sentido, pede que seja apresentada cópia do Projeto para a comitiva do Governo do Estado para a Expo Dubai 2020 (ou outro nome atribuído pelo Poder Executivo ou pela organização do evento).

E se houve contratação de alguma agência de viagem ou empresa similar para a aquisição de passagem, hospedagem, alimentação, e outros itens? Qual empresa? Quais valores foram gastos? Qual o processo de licitação e fornecer cópia? Solicita-se ainda a relação de convidados que viajaram e/ou tiveram despesas de acomodação custeadas com recursos públicos.

