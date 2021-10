Foz do Iguaçu: ABERTURA DA SEMANA DO SERVIDOR É MARCADA PELA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

A abertura oficial da III Semana do Servidor Municipal integrada à SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho) nesta segunda-feira (18), no auditório da Uniamérica, foi marcada pela valorização do serviço público, com reconhecimento à importância da atuação dos trabalhadores para a sociedade.

A programação de abertura da Semana do Servidor contou com a apresentação de um duo e violão e clarinete, com os músicos Orlando Martínez e Alex Cubilla, e a palestra “O Poder Transformador”, do Master Coach, Anderson Karkow.

Durante o evento, os avanços na política direcionada ao servidor público municipal também foram enaltecidos. “É preciso cuidar dos trabalhadores para que eles não queiram sair do trabalho e, quando o servidor se sente bem, é um reflexo do bom trabalho que está sendo feito neste sentido. Tenho acompanhado as ações da diretoria de saúde ocupacional e elas têm nos surpreendido”, expressou o vice-prefeito de Foz, delegado Francisco Sampaio.

É o que também afirmou a presidente do Sinprefi (Sindicato dos Professores Municipais de Foz do Iguaçu), Marli Maraschin. “Em mais de 26 anos de serviço no município, não víamos isso, esse cuidado com o servidor. Queremos reforçar também a homenagem aos professores e professoras que celebraram seu dia no dia 15 de outubro. Sem o profissional de educação, não existiria nenhuma outra profissão”, enfatizou Marli.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ney Patrício, comentou a grande evolução na atuação da política aos servidores. “Temos visto importantes avanços na vida do servidor que começou a ser priorizada a demanda da saúde ocupacional nesta gestão. Esse olhar diferenciado tem feito o servidor se sentir importante e isso reflete no atendimento à população”, expressou Patrício.

Também acompanharam o evento secretários municipais, e o representante do Sismufi (Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu), Aldevir Hanke.

PROGRAMAÇÃO

Com o slogan “Protagonismo para enfrentar os desafios dos novos tempos”, o evento em alusão ao Dia do Servidor Municipal (28 de outubro), é organizado pela Secretaria Municipal de Administração, através da Diretoria de Saúde Ocupacional, e segue até o dia 24 de outubro.

Serão mais de vinte atividades nas mais diversas modalidades, tais como a tradicional corrida do servidor, cursos de marketing digital, maquiagem, palestras, yoga, entre outras. O evento conta com o apoio das secretarias de Educação, Esporte e Lazer, Tecnologia da Informação e Fundação Cultural.

De acordo com a diretora de Saúde Ocupacional, Carla Conrad Lima, a programação representa um importante momento histórico na retomada da normalidade da vida social dos servidores. “Mais do que a realização protocolar da Semana do Servidor, fizemos uma programação para representar essa importante retomada após momentos delicados da pandemia da Covid-19. É uma retomada para resgatarmos nossos sonhos e expectativas, para interagirmos, ainda dentro dos cuidados necessários, mas para acreditarmos e sermos protagonistas para superar desafios e começar um novo tempo”, expressou.

A organizadora fez questão de homenagear os servidores de sua equipe, que não mediram esforços para viabilizar a Semana do Servidor. “Quero homenagear o Emerson de Oliveira Souza e a Elis Ledesma dos Santos, porque sem eles não seria possível nada disso. Nós somos uma equipe e atuamos em conjunto para a transformação coletiva”, destacou Carla.

SIPAT

Neste ano, a Semana Municipal do Servidor está integrada à do SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho). A programação é organizada pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e inclui palestras e dinâmicas para promover melhores condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho.

“Dados de 2019 apontam que houve cerca de 580 mil acidentes de trabalho no país, ou seja, um trabalhador sofre algum tipo de acidente a cada 50 segundos. Destes, cerca de três mil são fatais; é uma morte a cada quatro horas”, informou o Presidente da CIPA, Adelanio Nogueira.

A CIPA foi um dos importantes marcos da atual gestão. Implantada em 2019, a comissão possui cerca de cinqüenta membros e se reúne semanalmente a fim de traçar estratégicas de prevenção a acidentes. “Hoje o maior número de ocorrências é por quedas e por acidentes e por isso teremos na nossa programação uma palestra sobre direção defensiva”, completou.

Confira a programação completa em: http://pmfi.ddns.net:8180/helix/

(Da Redação com AMN)