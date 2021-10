Paraná: PM LOCALIZA MAIS DE 260 MUDAS DE MACONHA ÀS MARGENS DO RIO LIGEIRO, AO NOROESTE DO ESTADO

Mais de 260 mudas de maconha foram apreendidas durante uma abordagem dos policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), do 3º Comando Regional da PM (3º CRPM), na cidade de Cianorte (PR), nesta segunda-feira (18/10). Nenhum suspeito foi encontrado no local e o material foi destruído.

Segundo as informações da unidade, os policiais militares receberam denúncias de que havia uma plantação de maconha em uma área de mata, às margens do Rio Ligeiro, perto da PR 323. A equipe foi até o local e encontrou 114 mudas plantadas no chão, além de 150 mudas em sacos plásticos, prontos para serem plantados, cada um com aproximadamente 20 centímetros.

Buscas foram feitas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. Diante da situação, o material foi destruído, sendo recolhidas cinco amostras para serem encaminhadas aos procedimentos legais.