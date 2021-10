Paraná: TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO AJUDAM A OTIMIZAR AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS DO ESTADO

A aplicação da tecnologia nas operações policiais nas rodovias, de forma integrada com instituições, além de mecanismos que possibilitem mais segurança no trânsito, são focos do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação (Enati), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aberto nesta segunda-feira (18), em Foz do Iguaçu, Oeste do Paraná.

O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, participou do encontro e destacou a parceria entre as instituições com importante estratégia para otimização dos trabalhos na área.

“A Secretaria tem buscado constantemente apoio de instituições que trabalham com tecnologia e inovação, como parte do nosso planejamento para aprimorarmos nossas atividades e os serviços prestados à população. Ninguém faz nada sozinho, por isso precisamos estar integrados, pois todos nós somos a segurança pública”, afirmou.

A integração, o avanço da comunicação, a facilidade tecnológica, entre elas, a prestação de serviços à sociedade de forma digital, além de ações que possibilitem a redução de mortes no trânsito são referências para a segurança.

“Nossa atuação está pautada em dois importantes pilares: a transformação digital e a segurança para salvar vidas. Precisamos promover ações para reduzir o número de mortes no trânsito”, explicou o secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro. “Temos buscado aproximar cada vez mais as instituições para melhorar a prestação do serviço à sociedade”.

O diretor-geral substituto da PRF, Jean Coelho, destacou as ações em conjunto para promover a segurança diária no trânsito e a parceria com o Paraná. “A relação institucional com o Estado sempre foi muito forte, sobre a qual pudemos construir pontes e estreitar laços por meio da disponibilização de ferramentas e compartilhamento de informações”, afirmou.

ENATI – O evento acontece até sexta-feira (22) e reúne órgãos e entidades ligados à segurança e políticas públicas voltadas ao trânsito, debates sobre a aplicação da tecnologia nas operações policiais nas rodovias e ações a serviço da sociedade.